En vilo AT&T en México por decisiones laxas e incertidumbre: especialistas  

Malas decisiones en el mercado internacional y vibraciones en el sector de telecomunicaciones, han generado una serie de pérdidas millonarias para el líder de comunicaciones AT&T en México, en fechas recientes.

El corporativo empresarial vive una de sus peores crisis en el sector, la cual podría agravarse y provocar que el gigante de telecomunicaciones termine por salir del país para sanear sus finanzas y evitar una deuda millonaria.

En 2018 las ventas de la compañía en territorio nacional subieron 6.4%, una desaceleración respecto al alza de 17.8% registrado en 2017.

Especialistas consultados por Publimetro afirman que aún cuando el corporativo logró posicionarse en el segundo puesto como mayor operador en la República, no ha podido incrementar el número de usuarios que se propuso, una vez que ingresó al mercado nacional.

Con la incorporación de Iusacell y Nextel, la empresa trasnacional no ha podido superar a Telcel, quien lidera el mercado nacional, pese a los esfuerzos por invertir en infraestructura e inversiones en alianzas.

El presidente de Digital Policy &Law Gropu, Jorge Negrete Pacheco, asegura que la falta de liquidez de AT&T se debe principalmente a la deuda que tiene actualmente de 190 mil millones de dólares y por la cual decidió vender varios de sus activos, como sucedió en Puerto Rico.

“No es cualquier empresa: es la empresa más grande de telecomunicaciones; sin embargo, su apuesta fue competir directamente con América Móvil a través de un despliegue de su propio equipo y el cual no le resultó”

“Quiso entrar a la competencia por infraestructura, es decir, bajo sus propios recursos y no compartiendo infraestructura como lo hizo en su momento Movistar, que es parecido al modelo europeo”, externó el directivo.

Al respecto, el área de comunicación de AT&T en México, descartó que la empresa se encuentre en crisis y negó las versiones que han circulado en medios de comunicación como El Financiero, las cuales aseguran que debido a la caída de sus activos ésta podría salir del país.

“Eso no es cierto, no va a salir de México, no tenemos encajes de postura que podamos decir ahora, estamos concentrados en estrategias para lanzar en el mercado, podemos decir que el compromiso sigue siendo con los usuarios y con el país”, sostuvo el equipo de comunicación de la empresa.

En tanto, el director general de Exitus Capital, Carlos Ramahe, precisó que si bien la problemática que enfrenta el sector de las telecomunicaciones es añejo, la cuota de los carries ha hecho que el mercado se vuelva menos competitivo.

“Se está cristalizando un déficit en este tipo de empresas por la falta de liquidez y la falta de inversión; venimos de un entorno que se encuentra dominado por una sola empresa y esas son sus consecuencias”

“Por ello, creo que estamos hablando de focos rojos, es una especie de alerta que se deben a la incertidumbre que existe entre los empresarios a nivel global, en donde muchas empresas comienzan a actuar y otras optaron por ser cautelosas, como el caso de AT&T”, sostuvo.

AT&T llegó en 2014 para comprar Iusacell y Unefón por dos mil 500 millones de dólares, además de absorber a todos los suscriptores de tales empresas, pero no se ha movido más.

Un estudio de la compañía de análisis en telecomunicaciones The Competitive Intelligence Unit, refirió que, al segundo trimestre de 2019, hay 88.7 millones de accesos a banda ancha móvil en México, lo que representa una contratación del servicio que asciende a 79.8% de la población del país mayor a seis años.