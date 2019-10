Nunca hubo presión ni amenazas a la SCJN, responde Felipe Calderón a Zaldívar

El ex presidente Felipe Calderón aclaró que en su gobierno nunca hubo una presión indebida ni amenazas abiertas o veladas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en cambio llamó al ministro Arturo Zaldívar a denunciar y exigir una investigación sobre las supuestas presiones al ex ministro Manuel Medina Mora.

En su cuenta en Twitter @FelipeCalderon, el ex mandatario sostuvo que su gobierno fue respetuoso de otros Poderes y "en los casos donde el Ejecutivo fue parte ante la SCJN sus representantes expresaron los argumentos que a su juicio eran procedentes".

Tras subrayar que nunca existió presión de su parte como lo acusó este jueves Zaldívar, apuntó que tan no fue así que el ministro no señala en qué consistieron las presiones que invoca, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Mi gobierno fue respetuoso de otros Poderes. En los casos donde el Ejecutivo fue parte ante la @SCJN, sus representantes expresaron los argumentos que a su juicio eran procedentes. Jamás una presión indebida, mucho menos una amenaza, abierta o velada (1 de 4) — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) October 11, 2019

"Es entendible que ya no se hable del tema porque no hay más que agregar. Lo verdaderamente grave es lo que está ocurriendo ahora mismo", abundó el ex presidente panista.

Recordó que este jueves se difundió información sobre supuestos oficios del gobierno congelando las cuentas de Medina Mora y su familia; "una vez que renunció, sus cuentas fueron descongeladas. Ciertas o falsas, las acusaciones fueron usadas para deponerlo. Eso sí es chantaje sobre la SCJN".

Calderón Hinojosa agregó que Zaldívar tiene la oportunidad "de mostrar la valentía que invoca, denunciando estos hechos y exigiendo una investigación imparcial al respecto, con intervención de la SCJN".

Este jueves, en conferencia de prensa, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reveló que el Poder Judicial sufrió presiones en gobiernos anteriores en temas como el de la Guardería ABC y Florance Cassez, entre otros.

