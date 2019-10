Presiones de Felipe Calderón a SCJN eran secreto a voces, insiste Arturo Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que las presiones a las que fue sometido por el ex presidente Felipe Calderón eran “secreto a voces”, las cuales fueron dadas a conocer por varios columnistas en distintos medios de comunicación, pero que si no lo denunció públicamente fue para no causar una crisis al interior de la Corte.

“Las presiones a las que fui sometido y la SCJN no son nuevas, no las di a conocer apenas el martes en un programa, desde hace más de ocho años se sabe esto; Salvador García Soto escribió en 2012 las presiones a la Corte por el caso de la Guardería ABC, un año después Jorge Carrasco escribió sobre las presiones respecto al caso de Florence Cassez”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que en otros programas televisivos los conductores le pedían hablar del tema, incluso Leo Zuckermann abiertamente le dijo que se sabía de las presiones que hubo de Felipe Calderón, a lo cual el ministro Zaldívar respondió afirmativamente.

“No es que me acordé de repente, se hablaba de las presiones en pláticas de café, en entrevistas, la primera vez que lo dije todavía era presiente Calderón. No voy a entrar en detalle de lo que ocurrió en ámbitos privados, apelo a lo que fue público para todos, pueden ver la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la guardería ABC, el linchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme”.

Arturo Zaldívar detalló que en cuanto al caso de Florence Cassez las presiones fueron mayores, pidió que se revise lo que fue público para comprobar sus dichos.

“Insisto, no voy a entrar en el terreno de los privado porque soy presidente de un poder del Estado, comprometido con la transformación del Poder Judicial, a esto están entregadas todas mis energías y no a polémicas del pasado”.

También dijo que no salió públicamente a decir esto por una responsabilidad ética, ya que se causaría una crisis dentro de la SCJN, “pero informé a quien tenía que hacerlo, a los presidentes de la Corte; al final, la solución contra las presiones no es ceder a ellas, es innegable que hubo un ministro que no lo hizo, por mí habla mi trayectoria, los hechos cuentan más que las palabras”, concluyó.

