Trump anuncia acuerdo parcial con China en guerra comercial

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que el acuerdo parcial alcanzado con China para iniciar una tregua a la guerra comercial entre ambos países es muy favorable para los granjeros y los sectores de tecnología y servicios financieros de EU.

"El acuerdo que acabo de hacer con China es, con mucha diferencia, el mejor y más grande trato que se haya hecho para nuestros granjeros patriotas en la historia de nuestro país. De hecho, existe la duda sobre si se puede producir tanto producto o no. Nuestros agricultores lo resolverán. ¡Gracias China!", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

The deal I just made with China is, by far, the greatest and biggest deal ever made for our Great Patriot Farmers in the history of our Country. In fact, there is a question as to whether or not this much product can be produced? Our farmers will figure it out. Thank you China!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019