La Feria de Chapultepec seguirá siendo un parque de diversiones, promete Sheinbaum

El Gobierno de la Ciudad de México le retiró a la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec S.A de C.V. el permiso para operar La Feria de Chapultepec tras el accidente que dejó dos muertos y dos heridos.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que esta decisión se tomó tras conocer el peritaje de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, el cual señala, entre otras cosas, que este hecho no se trató de un accidente, por lo que habrá responsabilidades penales para la empresa que operaba el parque.

“Realmente no fue un accidente, hubo un tema de mantenimiento que no fue atendido, ni siquiera se cumplieron las normas del propio parque… el resultado de la Procuraduría, más otras cuestiones que ellos mismos no cumplieron, pues obligan a la protección de la ciudadanía por encima de todo, por eso hubo una terminación del contrato que tenían y lo que queremos es que este sea un parque de diversiones adecuado para la ciudad”, expuso.

De igual forma, subrayó que este lugar seguirá siendo un parque de diversiones, por lo que se lanzará una licitación internacional para buscar a otra empresa operadora, y descartó un arreglo en lo “oscurito” con Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec S.A de C.V.

“En su momento habrá una nueva licitación, pero es muy contundente el informe de la Procuraduría… hay responsabilidades y hay responsabilidades penales… Lo que no puede haber es un arreglo en lo oscurito, es muy contundente el informe de la Procuraduría, y nos corresponde salvaguardar la vida de las personas y que los juegos de diversiones, particularmente los que son concesiones del propio gobierno, pues funcionen adecuadamente”, sostuvo.

Se defienden

En tanto, el parque de diversiones emitió un pronunciamiento en el que señala que tienen la certeza de que en las diferentes instancias analizarán la situación y se emitirá “una resolución con estricto apego a derecho”.

De igual forma, precisaron que invitaron un experto internacional en juegos mecánicos certificado por la National Association of Amusement Ride Safety and Officials, y a un perito mexicano del Colegio de Ingenieros Mexicanos, para determinar las causas del accidente, pero la Procuraduría capitalina no les ha permitido el ingreso a La Feria de Chapultepec.

“En atención a las fuentes de trabajo y de las familias que dependen de La Feria, solicitamos establecer un diálogo abierto y transparente con las autoridades, con el objetivo de esclarecer los hechos, y con base a ello, determinar el futuro de la operación del parque y de nuestros colaboradores”, precisó Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec S.A de C.V.

En tanto, “ferieros” de la CDMX denunciaron que tras el accidente en la Feria de Chapultepec han sufrido una "cacería de brujas" por parte de autoridades del gobierno central y las alcaldías, por lo que solicitaron regular esta actividad.

Por ejemplo, Blanca Estela Vallejo, quien trabaja en una feria en la alcaldía de Benito Juárez, pidió seguir trabajando en paz, pues es una tradición y sus documentos están en regla, además de cursos y revisiones de Protección Civil; “además, nuestros juegos no son de alto impacto y ahorita estamos totalmente desmantelados”.

Accidentes en La Feria de Chapultepec

2005: Falla mecánica provocó que varias personas se quedaran atrapadas en un juego mecánico

2012: Variación en la corriente eléctrica dejó atrapadas a más de 10 metros de altura a algunas personas

2018: Un trabajador de La Feria de Chapultepec murió, pero la empresa ocultó lo sucedido

2019: Dos personas murieron y dos más resultaron heridas tras caer de un juego mecánico

