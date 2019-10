Perdona Congreso a 80% de diputados faltistas

Desde “compromisos personales”, problemas de salud hasta cuestiones de agenda, son los principales argumentos que han expuesto los diputados que han faltado desde el arranque de la primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y por la que no se les ha descontado su salario.

Publimetro revisó a detalle las listas de asistencia del portal del Congreso capitalino, en donde constató que no se han descontado las inasistencias de los legisladores locales, quienes han detallado varias razones para ausentarse de la sesión.

Aun cuando los legisladores sólo se presentan a laborar martes y jueves en el recinto de Donceles y Allende, acumulan más de 100 faltas en los dos periodos ordinarios.

Los más faltistas

En el Congreso de la CDMX, los diputados Efraín Morales y Valentina Batres, de la bancada de Morena, así como Sandra Vaca, de la fracción parlamentaria del PRI, siguen a la cabeza de la lista con más inasistencias a las sesiones.

De acuerdo con el portal del Congreso de la CDMX, los funcionarios entregaron una serie de oficios en donde argumentaron sus inasistencias por problemas de salud o “compromisos personales”, y aun cuando se detectó que varios legisladores no justificaron su falta no se les descontó el día de trabajo.

Esto incumple el artículo 66 del Reglamento del órgano legislativo local, el cual refiere que una falta sólo queda debidamente justificada cuando el servidor público entrega “el oficio de justificación y copia del documento que acredite cualquiera de las causas señaladas”.

“Las solicitudes de justificación deberán presentarse ante la Mesa Directiva por escrito debidamente fundado y motivado. Exceptuando las inasistencias por causas médicas, los diputados no podrán justificar más de cinco ocasiones en un mismo Periodo Ordinario y en más de tres durante la Comisión Permanente”

Por si fuera poco, la normatividad refiere que cuando un diputado no asiste a reuniones de Comisión o Comités y reúna más de tres faltas consecutivas, sin justificación alguna, causará baja de la misma, la cual, será notificada por el presidente de la Comisión o Comité respectivo ante la Junta y avalada por el Pleno por el Congreso de la CDMX.

“Para la justificación de las inasistencias citadas en las fracciones anteriores, se requerirá que se presente en conjunto, ante el presidente respectivo, el oficio de justificación y copia del documento que acredite cualquiera de las causas señaladas.

“En el caso de la fracción primera, el documento idóneo será la copia de Ia receta médica que contenga nombre, firma y número de cédula profesional del médico que la emita”.

Evaden descuentos

Los diputados, en su mayoría, justificaron sus inasistencias ante la Mesa Directiva aludiendo incluso “compromisos con su partido político” y “trabajo legislativo del Grupo Parlamentario” al que pertenecen.

La Tesorería del órgano legislativo es la encargada de aplicar la sanción y amonestación por las faltas, a petición de la Mesa Directiva; sin embargo, la mayoría de los diputados expusieron una serie de compromisos, por la que no se les descontó su salario.

De acuerdo con el tabulador salarial, los 66 diputados locales que integran el Congreso de la CDMX, tienen un sueldo bruto de más de 70 mil pesos mensuales, más dietas, prerrogativas, bonos e incentivos por puntualidad.

Sin excusas

Mauricio Tabe, p residente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)

del Congreso local.

El tema de las faltas es un problema de siempre ¿por qué no se les descuenta?

—Es inadmisible este tipo de situaciones, no podemos permitir y darnos el lujo de que no se le descuente a un legislador un día cuando no asiste. Hay casos excepcionales y en las que la inasistencia es justificada; sin embargo, ya es una costumbre.

No tiene porque haber complicidades, no entienden las faltas, ni mucho menos puede taparse este tipo de casos; se tiene que aplicar a raja tabla los descuentos de cada funcionario que falte y no la justifique.

Uno de los argumentos que expone el Congreso por perdonar los descuentos es por los justificantes que han entregado los diputados ¿qué opinas?

—No tiene que haber pretextos, si alguien falta por alguna razón o situación lo tiene que justificar, de lo contrario no tiene motivo alguno por la cual no se le descuente un día que no está laborando.

Solo bajo los argumentos de salud, agenda de trabajo o casos extraordinarios, pero esto no tiene que ser una constante, tienen una responsabilidad legislativa. Nosotros desde la bancada del PAN hemos pedido que se descuente del salario.

El número de ausencias se ha incrementado en las últimas sesiones ¿con los justificantes se alienta a faltar?

—Es absurdo, por eso se tiene que cuidar el número de faltas de cada asambleísta, es algo lamentable, tenemos una responsabilidad, es un mandato público, para eso nos eligieron los ciudadanos y es de la más altísima responsabilidad legislar.