Roberto Palazuelos mostrará su vida sin censura

El empresario, abogado y actor Roberto Palazuelos regresa a la televisión con un reality show que se transmitirá por MTV, en el cual mostrará sin censura su vida personal conformada por lujos, viajes, mujeres y negocios. Pero exhibir su vida privada de este modo no fue sencillo para el diamante negro –como es conocido- pues confesó que le costó trabajo acostumbrarse a tener cámaras alrededor de él todo el tiempo.

“No fue fácil para mí porque tener a una bola de locos creativos todo el día atrás de mí fue una verdadera pesadilla. Yo los veía entrar por las cámaras de seguridad a mi casa a las siete de la mañana y se iban en la madrugada, estuvo muy grueso. Yo nunca había hecho tipo de proyectos y en el reality no hay corte, entonces sí fue demasiado complicado pero con el tiempo de fue soltando, me di cuenta que estaba en manos de un grupo de personas muy talentosas y poco a poco fui agarrando confianza”, mencionó Palazuelos.

En este reality llamado Palazuelos Mi rey, el empresario explicó que dará a conocer detalles de su vida nunca antes vistos como la relación con su ex esposa, con su hijo Roberto, con sus amigos de antaño, sus relaciones con las mujeres y sus negocios.

“Lo que se verá es completamente mi vida, es mi casa, es cómo me relaciono cuando conozco una mujer, cómo me relaciono con mi hijo, cómo vivo, qué como, qué ejercicios hago, es completamente real y por eso es que me resultó tan difícil exponerme de esta manera”, dijo el también actor de 52 años de edad.

Palazuelos también afirmó que al contrario de lo que todo el mundo piensa, él no heredó la fortuna de su padre sino que sus negocios los ha levantado solo con mucho esfuerzo y perseverancia.

"Yo rechacé la herencia de mi padre y nunca le acepté ni 500 pesos, todo lo he hecho yo con mi esfuerzo y eso es lo que quiero mostrar en este reality", resaltó.

Asimismo comentó que no le importan las críticas que se generen tras el estreno del programa. “Sin sombra no hay luz, entonces las críticas son parte fundamental del artista, del político, del deportista, siempre habrá quien te apoyo y quien te odie, es parte del show, no me preocupa en realidad, no me preocupan ese tipo de comentarios”, aseguró.

No le guarda rencor a Luis Miguel

Luego de que en la serie que cuenta la vida de Luis Miguel, Palazuelos fuera retratado como uno de sus amigos más críticos y egocéntricos, el diamante negro destacó que no le guarda rencor, sin embargo destacó que actualmente no existe ningún tipo de relación con El Sol.

“El personaje de Boby, era un personaje real, era yo, no era una imagen creada pero contaban mentiras de mi vida porque jamás hubo una fiesta en el Baby O para celebrar que yo entré a Muchachitas, por lo tanto Luis Miguel jamás estuvo en esa fiesta porque no hubo tal y yo jamás le reproché cómo era con su madre o con su hija, yo quién soy para meterme en la vida de nadie, no me meto ni en la de mi familia, entonces simplemente fueron mentiras con mi nombre. En su momento me molestó pero a la larga me hizo mucha publicidad y en este negocio vivimos de eso”, afirmó.

También se definió como una persona que no odia ni guarda rencores. “No le guardo sentimientos malos a nadie y al final de cuentas esa serie me ayudó y yo les deseo que tengan el mayor de los éxitos en la segunda y como artista yo admiro mucho a Luis Miguel porque es de mi generación crecí con sus canciones, me enamoré de muchas mujeres con sus canciones y siempre será como José José para otras generaciones”, indicó.

Ícono mi rey

Aunque es conocido por muchos como un emblema entre los mirreyes, Roberto Palazuelos no se consideraba uno pero con el tiempo lo aceptó.

“Lo de los mirreyes es un fenómeno muy extraño, es como una tribu que existe y que antes de eso empezaron con el rollo de los metrosexuales, que eran estos hombres que hacen deporte, que se cuidaban. Pero ahora los mirreyes son una tribu que salió de la propia sociedad y un movimiento del que yo fui completamente ajeno pero de pronto me agarraron como su estandarte, entonces es algo que yo no he creado, no soy el creador de los virreyes pero son tribus que están ahí con un nicho muy especial y me siento honrado de que me sigan chivatos de 15 años”, explicó el diamante negro.

¿Cuando se estrena?

El reality show Palazuelos Mi rey se estrenará el próximo martes 15 de octubre por MTV.

