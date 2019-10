Trump advierte que impondrá "poderosas sanciones" contra Turquía

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que Estados Unidos va a imponer "poderosas sanciones" contra Turquía, después de hacerse efectiva la incursión turca en la frontera de Siria tras la retirada de las tropas norteamericanas.

"Estoy negociando con (el senador respublicano) Lindsey Graham y muchos miembros del Congreso, incluyendo demócratas, sobra la imposición de poderosas sanciones a Turquía. El Tesoro está listo. (…) Hay un gran consenso sobre esto", advirtió Trump en su cuenta de Twitter.

"¡Manténganse al tanto!", agregó el mandatario.

…..The Kurds and Turkey have been fighting for many years. Turkey considers the PKK the worst terrorists of all. Others may want to come in and fight for one side or the other. Let them! We are monitoring the situation closely. Endless Wars!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019