Desmiente Odiseo Bichir estar internado y mal de salud

Tras haberse generado una ola de información sobre el estado de salud del actor Odiseo Bichir, luego de haber sido fotografiado en un hospital de la Ciudad de México, y hasta hablar de que sería internado en un psiquiátrico, el actor compartió en mensaje en su cuenta de Instagram.

"Ante la añeja costumbre de los medios sensacionalistas de tergiversar los hechos, considero importante desmentir las alarmantes noticias que sobre mi salud publicaron. Después de una intensa temporada de trabajo, empecé a sentir fuertes dolores de cabeza y mareos, por lo que acudí al hospital para hacerme un examen médico. Fue ahí cuando descubrí que no podía controlar la mano y pierna del lado derecho y que tenía problemas para poder hablar. Me internaron en urgencias y unas horas después (el mismo día) recuperé el habla y la movilidad", expresa la primera parte del comunicado de prensa.

En el mismo, señala como es que si sufrió de isquemia transitoria, que es cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve período de tiempo, pero sin dejarle alguna secuela.

"Estuve tres días internado en ese mismo hospital para hacerme los estudios pertinentes y todo resultó ser una isquemia transitoria y felizmente sin secuela alguna. Me encuentro en perfecto estado. Incluso días después de lo sucedido pude saludar personalmente a todos en el estreno de la película de mi hijo.

Además agradeció las muestras de cariño y aseguró que seguirá trabajando.

"Agradezco todas las muestras de cariño que he recibido y me considero muy afortunado de contar con el afecto de tanta gente hermosa. No hay nada más que decir ni hablar, lo único importante ahora es continuar mi vida y volver al trabajo que tanto amo", concluye el mensaje del actor en Instagram.