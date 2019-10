El bar Cíngaro, entre clausuras, cateos y la Unión Insurgentes

Eran las 16:20 horas del domingo y el bar Cíngaro tenía apenas un par de horas de haber cerrado.

Su encargado desde hace casi una década y esposo de la propietaria, Rafael Esquerra Burgos, se encontraba alistándose para salir del lugar cuando un hombre y una mujer entraron y le dispararon, consta en la carpeta FCH/CUH-2/UI-1C/D/00351/10-19.

Asesinan a un hombre dentro de bar en la Zona Rosa Personal de la Procuraduría General de Justicia capitalina acudió al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo.

El Cíngaro es un bar con oscuro pasado: en 2013 fue cateado por la Procuraduría capitalina, pues había sospechas desde allí operaban miembros de la Unión Insurgentes, grupo delictivo responsable de raptar y asesinar a 13 jóvenes sacados del bar Heaven, el 26 de mayo de 2013.

Los sicarios que mataron ayer a su encargado, Rafael Esquerra Burgos salieron tranquilamente del 185 de la calle Liverpool, en plena Zona Rosa, a unas cuadras de las oficinas de la Policía capitalina y hasta el momento no han sido capturados.

Esquerra Burgos, de 65 años de edad murió en unos pasillos del bar el, el cual supuestamente operaba como after, es decir, abría sus puertas después de las 00:00 horas y cerraba a las 14:00 del otro día, siendo esto prohibido por las autoridades desde hace algunos años.

En junio de 2013, consta en documentos en poder de La Silla Rota, fue cateado por su relación con en grupo criminal la Unión Insurgentes, particularmente por José Joel Rodríguez Fuentes "El Javis", autor material de los secuestros del Heaven y hoy encarcelado.

Allí se vendía droga de la Unión Insurgentes, hoy prácticamente desmantelada, pero se sospecha que otro grupo criminal, la Unión de la B, de José Alberto Maldonado López "El Betito" ahora tenía el control sobre las actividades ilícitas que presuntamente se llevaban a cabo en el Cíngaro.

"(…) Que me desempeño desde hace aproximadamente un año como DJ, ya había trabajado en un after, es decir, lugares que abran a las 22:00 horas y cerraban al día siguiente a las 14:00; y el administrador, Rafael me dio el trabajo y que la dueña del bar la conocí cuando frecuentaba dicha disco y se llama Socorro Uribe, mi función era poner música, mover luces y animar a la gente", declaró por el caso Heaven, Leobardo Miguel G.

