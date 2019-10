México crece poco porque hay pocas mujeres trabajando: Arturo Herrera

La diferencia laboral en el país entre hombres y mujeres es de 40 puntos a favor de las oportunidades para el género masculino, avanzó el Secretario de Hacienda de México durante su intervención en la jornada de clausura de la Reunión Anual de la Industria 2019.

"Este resultado en la participación laboral es inaceptable", comentó Arturo Herrera. Que compartió cifras sobre el porcentaje de mujeres trabajadoras en México en su conferencia sobre el Plan de Desarrollo y PEF 2020 en el marco del evento organizado por la Concamin.

Solo el 58% de mujeres entre 25 y 54 años trabajan. Según Herrera, esta cifra es el resultado del machismo que se vive en México y las opciones laborales posibles para este género. Sin embargo, en comparación con países como Uruguay y Perú, donde la situaciones y condiciones culturales son similares a la entidad mexicana, el 80% de sus mujeres participan en el mercado laboral.

"Hay un número muy importante de mujeres que están preparadas y capacitadas, que podrían trabajar", mencionó el Secretario de Hacienda. , .

Herrera mencionó que la falta de integración de las mujeres a la vida laboral se debe más a un problema cultural.

“México no ha construido las condiciones favorables para que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral. Lo que ya me parece indignante es que no solamente estamos muy por debajo de nuestros pares culturales: Uruguay, Brasil, Argentina. Estamos a niveles de Centro América. Estamos también por debajo de El Salvador, un país que ha pasado por crisis, por guerras, por violencia. Estamos generando estándares muy bajos”, opinó Herrera.

