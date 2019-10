Ambulantes protestan afuera de Metro Chilpancingo por retiro de puestos

Comerciantes mantienen cerrada la circulación sobre avenida Baja California e Insurgentes, en protesta por el retiro de sus puestos ubicados afuera de la estación Chilpancingo, tanto del Metro Línea 9 como del Metrobús, Línea 1; el cual fue realizado por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México.

Los comerciantes, que realizan cortes intermitentes a la circulación, con cartulinas y gritos piden que se les permita trabajar, así como la renuncia del alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez.

El comerciante Erik Olvera, quien vende y repara relojes, denunció que esta mañana fueron retirados diversos puestos ambulantes en la zona y detenidos algunos de sus compañeros.

Ambulantes del Metro Chilpancingo exigen regresar

“Somos personas ambulantes que queremos un espacio para trabajar, no somos delincuentes, no robamos, no maltratamos a la gente, no hacemos cosas negativas para la sociedad, solo tenemos familias para mantener”, destacó sobre el motivo de esta manifestación.

Además, señaló que en caso de no recibir respuesta de las autoridades se seguirán manifestando e incluso podrían realizar el corte total de la circulación en ambas vialidades hasta que sea atendida su demanda de permitirles laborar.

“Lo único que queremos es trabajar, hace tres años nos quitaron a golpes y maltrataron a personas y esta vez fue muy parecido, nos han amenazado con que nos van a quitar”, agregó el comerciante quien lidera a sus compañeros en los gritos de “queremos trabajar, queremos trabajar”.