Santa Lucía "desaparece" del mapa satelital de Google

La Base Militar número 1 de Santa Lucía, donde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “desapareció” de Google Earth y Google Maps.

Al buscar el terreno donde se tiene pensado construir la terminal aérea no puede ser visualizado, pues el perímetro está cubierto con una mancha oscura.

Suspenden por corrupción a magistrado que revisaba caso Santa Lucía Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, aseguró que se encontraron inconsistencias graves en las finanzas del magistrado

Google dio a conocer a través de un comunicado que recibieron “imágenes aéreas de varias regiones de México que no se desplegaron correctamente en Google Earth y Google Maps.

El titular de la Sedena, Lusi Cresencio Sandoval, indicó que su dependencia no dio ninguna instrucción de sombrear el territorio. / Foto: Google Earth

Al respecto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que su dependencia no dio ninguna instrucción de sombrear el territorio.

“No hay ninguna instrucción en lo particular; lo que sí, hay muchas instalaciones militares, así aparecen, si ustedes revisan alguna otra instalación así va a aparecer. Dentro de lo que sacan en Google Maps, lo que ubican como instalación militar la ponen en oscuro y no pueden ubicar con precisión qué hay adentro, eso es parte de lo que han tomado, quizá a nivel mundial, no nada más en México, de instalaciones que son consideradas estratégicas dentro de los países”, explicó.

Google señaló que “nuestro mapa base está construido a partir de cientos de fuentes autorizadas, incluidos datos de mapeo público y comercial, imágenes de todos los niveles (satélite, aéreo y de calle) así como contribuciones de los usuarios”.

Y agregó que trabaja constantemente para mantener actualizados sus mapas; sin embargo, recibieron nuevas imágenes aéreas de varias regiones de México que no se desplegaron de manera correcta y en los próximos días las regiones se verán reflejadas en su cartografía.

TAMBIÉN PUEDES VER: