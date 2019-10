Uno de los problemas que dejan estos cambios climáticos es la ausencia de pastos y agua, lo que provoca que el ganado no se reproduzca, las vacas no producen leche y no hay becerros que vender para las engordas”, aseguró Aristóteles Vaca. - Foto: Cortesía.

Sequías podrían afectar al sector ganadero a nivel nacional: Aristóteles Vaca Para los ganaderos del diferentes estados del país la actividad ganadera ha dejado de ser rentable, debido a las adversas condiciones climáticas que enfrentan año con año Por Publimetro Uno de los problemas que dejan estos cambios climáticos es la ausencia de pastos y agua, lo que provoca que el ganado no se reproduzca, las vacas no producen leche y no hay becerros que vender para las engordas", aseguró Aristóteles Vaca. - Foto: Cortesía.

El empresario Aristóteles Vaca, experto en agroindustria, afirmó que el sector ganadero se ha visto afectado por las condiciones climáticas y diferentes sequías que ha habido en varios estados de la República mexicana durante los últimos meses. Aristóteles, dijo que varios productores han analizado la idea de abandonar la ganadería, esto debido a las pérdidas que estos fenómenos han ocasionado recientemente. "Uno de los problemas que dejan estos cambios climáticos es la ausencia de pastos y agua, lo que provoca que el ganado no se reproduzca, las vacas no producen leche y no hay becerros que vender para las engordas", aseguró Aristóteles Vaca. El experto comentó que, una de las opciones que se pueden ejecutar mientras dichas sequías pasan, es proteger la vegetación de los campos o en su caso reforestar con plantas nativas. "Dicha situación es grave ya que la rentabilidad es la que garantiza al productor continuar con la venta de su ganado y la productividad del mismo, aunque la mayoría se resiste a abandonar su ganado", finalizó Aristóteles Vaca.