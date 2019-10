94% de los delitos que se cometen al día en la CDMX quedan impunes

En la Ciudad de México ocurren al día un promedio 634 delitos, de acuerdo a cifras de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX; sin embargo, sólo hay 39 detenidos es decir, que el 94% de los casos quedan impunes, por lo que la percepción de inseguridad se mantiene, reconoció el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su comparecencia en el Congreso capitalino.

De igual forma, precisó que no le echará la culpa de la inseguridad a las pasadas administraciones, y que su plazo para dar resultados es cada día y no de seis meses o un año.

“Nuestro plazo es diario, el trabajo de la policía es muy medible y tenemos que entregar resultados todos los días. El plazo de cuándo me voy o cuánto tiempo me quedó, no me corresponde (decidirlo) a mí”, expuso.

Durante su intervención detalló que del 5 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre de 2019 se logró la detención de 11 mil 101 sujetos por diversos delitos relevantes, entre los que destacan: robo a transeúnte, a negocio con violencia, en el Metro, encubrimiento por receptación y robo de vehículo, entre otros.

Las alcaldías con mayor número de detenidos fueron Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Benito Juárez, siendo Milpa Alta la alcaldía con menor número de detenidos.

Asimismo, aseguró que no ve su puesto como algo político porque él y sus colaboradores más cercanos sí son policías. “Formamos un equipo de policías de tiempo completo, fuimos forjados como policías, pensamos como policías y estamos muy orgullosos de serlo. Nuestra única aspiración y compromiso con la sociedad es construir la mejor policía de México, la más honesta, la más eficiente y confiable, pero también la que esté mejor equipada para que pueda acompañar a todos los ciudadanos”.

Seguridad en las marchas

En este sentido Omar García Harfuch aseguró que si los “cinturones de paz” se siguen utilizando en las próximas movilizaciones, se garantizará la seguridad de quienes lo conformen para evitar agresiones como las ocurridas el 2 de octubre en contra de dos funcionarios de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

De igual forma, adelantó que propondrán un esquema para monitorear a las personas que sean preliberadas para evitar que vuelvan a delinquir.

Al respecto, la diputada local Gabriela Quiroga apuntó que en los primeros 10 meses de gobierno el incremento de la delincuencia y la violencia en la Ciudad de México creció de manera alarmante. Por ejemplo, el feminicidio creció 10%, los que atentan contra la libertad y seguridad psicosexual 61%, violencia familiar 22%, y el homicidio ligado a grupos del crimen organizado aumento 35%.

Sin embargo, al igual que todos los grupos parlamentarios, le dieron respaldo al nuevo secretario al asegurar que cuenta con la experiencia y capacidad necesaria para el cargo.

Así lo dijo:

“No le vamos a echar la culpa a la administración pasada. Yo me haré responsable de todo lo que suceda en la Secretaría", Omar García Harfuch.

Porcentaje de la población que considera insegura su alcaldía:

Iztapalapa: 85.8%

Tláhuac: 83.9%

Cuauhtémoc: 81.1%

Xochimilco: 80.2%

Iztacalco: 79.9

Gustavo. A Madero: 79.7%

Álvaro Obregón: 78.9

Tlalpan: 76.2%

Coyoacán: 72%

Azcapotzalco: 71.9%

Venustiano Carranza: 71.1%

La Magdalena Contreras: 70.3

Milpa Alta: 65.9%

Miguel Hidalgo: 62.9%

Cuajimalpa: 56.5%

Benito Juárez: 53.7%

Fuente: Inegi

