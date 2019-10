Familia duda sobre versión de robo en asesinato de estudiante de la UdeG

Familiares de Atzhiri Sánchez dudan de la versión que dio la Fiscalía de Jalisco en torno a que el homicidio de la estudiante se derivó de un robo, y piden que haya justicia en el caso.

El cuerpo de la joven fue encontrada la mañana del jueves en el piso 9 del estacionamiento del edificio Mulbar, en el cruce de la calle Corona y Madero en pleno Centro de Guadalajara. La joven fue localizada por trabajadores del edificio en una de las esquinas del piso. No presentaba huellas de golpes, aunque si había rastros de sangre.

A unos metros del cadáver se hallaron algunas pertenencias de la víctima, pero desaparecieron la cartera y el teléfono.

“Que no quede como una víctima más, como un número más para la sociedad, para nuestro poder de aquí, del Estado, que no quede nada más como una víctima y que den carpetazo y que ya el día de mañana ya no se acuerden de lo sucedido”, recriminó Isabel Sánchez, tía de la joven.

Athziri era una estudiante destacada en la carrera de derecho. / FOTO: Héctor Escamilla

La familia afirma no estar satisfecha con la línea de investigación que actualmente lleva a cabo la Fiscalía en torno a un robo como causa del crimen.

Este sábado, tras una concentración social afuera de una de las sedes de la dependencia para exigir justicia, la familia se reunió con empleados de la Fiscalía para conocer los avances.

La Federación de Estudiantes Universitarios ha denunciado que este hecho se suma a otros 19 homicidios de estudiantes de la casa de estudios.

Athziri era una estudiante de excelencia académica con promedio de 98 en semiescolarizado de la carrera de derecho. Su sueño era ser abogada y ayudaba económicamente a sus abuelos con quienes vivía. Entre semana trabajaba en una tienda WalMart en Valle Real, mientras que los viernes y sábados acudía a clases.

La joven la tarde del miércoles, cerca de las tres de tarde, acudió a una tienda departamental en el Centro de la ciudad para realizar un pago. Cámaras de seguridad del edificio Mulbar muestran que la joven subió sola al edificio para tomar una foto del atardecer (la cual fue publicada en sus redes sociales), fue en ese momento en que habría ocurrida la agresión.

La autopsia reveló que la joven fue asesinada por estrangulación.

