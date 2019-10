Organizaciones piden participar en discusión para legalizar marihuana

Distintas organizaciones que piden la legalización de la marihuana, y que instalaron un plantón en el Senado de la República, pidieron ser escuchados en el pleno del órgano legislativo cuando el dictamen se discuta, pues consideraron que la iniciativa se sustenta en prejuicios y criminaliza a los consumidores.

Propuesta del Senado sobre cannabis no reducirá inseguridad: MUCD La organización destacó que el dictamen a discutir beneficia a la industria y no procura la salud o la seguridad pública.

“El Senado no están legislando lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien pidió legislar el uso personal para el libre desarrollo de la personalidad, pero lo que van a discutir es el derecho lúdico y recreativo, la ley que van a discutir no aborda el uso responsable”, dijo Pepe Rivera del Instituto Mexicano del Cannabis.

Agregó que la ley se enfoca en criminalizar el uso de la planta, a los usuarios, al uso considerado problemático de la planta, el cual representa sólo el 1%, según datos de Naciones Unidas.

“El restante 99% del uso no es problemático y lo están tratando de criminalizar, quieren poner limites, como la cantidad de plantas que podemos tener, la cantidad de personas para asociarnos, esos limites no se le ponen a las personas que no consumen cannabis; además, no regulan el cáñamo como una definición abierta para proteger al campo mexicano”, destacó.

Sobre este punto, Jasiel Espinosa, del Club Cannabico Xohipilli, dijo que también deben existir reglas claras para los productores nacionales, con el propósito de poder competir en una industria internacional, ya que hay empresas extranjeras que quieren explotar el mercado nacional.

“No queremos ser empleados de empresas extranjeras, queremos producir, tener reglas claras para apoyar al campo mexicano, nos queremos limites en nuestras asociaciones. Existen empresas participando en el mercado nacional con la laguna legal que se creo a través del decreto de junio de 2017 con productos que no contienen calidad mínima, no queremos ese tipo de productos”.

Intervención de la Secretaría del Bienestar

Respecto a la creación de un padrón sobre los consumidores y productores, el cual estaría en manos de la Secretaría de Gobernación, las organizaciones rechazaron esta propuesta, ya que se podría usar para la persecución de estas personas, aunque solicitaron que la Secretaría del Bienestar sea la encargada de establecer los lineamientos sobre la marihuana.

Rivera explicó que el dictamen criminaliza la portación de semillas de la planta, lo cual puede afectar a todos los consumidores, pues siempre es posible que la flor las lleve; tampoco se plantea la posibilidad de que los niños puedan usar productos medicinales ni se regula a los comestibles derivados de la hierba.

“Estamos a favor de que se regulen los comestibles porque puede ser la forma más sencilla en que los niños pueden caer en consumo equivocado, pero esto se los están prohibiendo a los consumidores al no saber qué dosis están consumiendo. La iniciativa no resuelve lo que ordenó la Corte: el consumo responsable entre adultos; los senadores tomaron los peor de las propuestas, no lo mejor”, lamentó.

