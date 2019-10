Pareja y su bebé se salvan de ser arrollados por un vehículo

El vehículo se pasó la luz roja y casi atropella a una familia que iba cruzando en una calle de la ciudad de Phoenix.

La grabación publicada por la Policía de Phoenix muestra cómo a pesar de estar el semáforo en rojo, una camioneta pasa a toda velocidad sobre la avenida y se impacta contra un vehículo que circulaba sobre la calle perpendicular; el auto impactado fue escudo para una pareja que cruzaba la calle con su bebé, los tres resultaron ilesos.

Te podría interesar: Camioneta a toda velocidad arrolla a unidad del transporte público

De acuerdo a las autoridades del estado de Arizona, el culpable lleva el nombre de Ernesto Otanez Oveso y conducía bajo la influencia del alcohol, hasta el momento sigue encarcelado por abandonar la escena; además es sospechoso de asalto agravado debido a que se encontró una pistola en el jeep que conducía, y por si no fuera poco, se le acusa también de violación de su libertad condicional debido a tres delitos menores.

A través de la cuenta oficial de la Policía de Phoenix, se dio a conocer que el culpable está detenido y el conductor afectado se encuentra a salvo y en recuperación.

An angel in the form of a Chevy Cruz may have saved the lives of a couple pushing a stroller through a Phoenix crosswalk at 53rd Ave & Indian School.

The innocent driver will be OK. The red-light runner was arrested for DUI. pic.twitter.com/Ypz8AQZrmi

— Phoenix Police Department (@phoenixpolice) October 23, 2019