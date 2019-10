AMLO promete reabrir radio comunitaria cerrada por “actividades subversivas”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estación de radio comunitaria XENAC ‘La voz de los chontales’ será reabierta, pues cuando dejó la dirección del entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) en Tabasco fue cerrada, ya que las autoridades consideraron que se usaba para actividades subversivas.

Operativo de Culiacán no tuvo planeación, dice Cuauhtémoc Cárdenas El fundado del PRD dijo que aún es pronto para hacer juicios definitivos sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su mitin en Etchojoa, Sonora, visitó la estación de radio comunitaria bilingüe, relató que durante su estancia de 1977 a 1982 en el INI creó una radio comunitaria, pero años después fue cerrada.

“Allá en Tabasco fundé también una radio comunitaria cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista, la XENAC ‘la voz de los chontales', todavía me acuerdo de eso, todos saben que la cerraron después de que terminé porque decían que se transmitían programas subversivos. No querían programas para hacer conciencia, no les convenía a los grandes caciques, ahora que soy presidente se va a volver a abrir esa radio”, aseguró.

Dicha estación de radio cesó sus transmisiones en 1990, durante el gobierno de Salvador Neme Castillo, ya que según el gobierno estatal los locutores indigenas hacían propaganda política en lengua Yokot’an; en 2000 la estación fue cerrada en el gobierno de Roberto Madrazo y un año después su licencia fue cancelada en el mandato de Enrique Priego Oropeza.

También dijo que desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se darán apoyos al pueblo mayo, entre ellos a actividades productivas, construcción de caminos, acondicionamiento de escuelas, entre otros.

“La gira por los pueblos indígenas la empecé en Oaxaca, ahora estoy en Sonora, después de los días de muertos seguiré con el recorrido, me va llevar como tres meses visitar todas las regiones indígenas. Después de esto, se va a elaborar un plan para dar más apoyo a los pueblos, no sólo nos vamos a quedar en el discurso”, destacó.

Cristianismo es humanismo

López Obrador agregó que el apoyo a las personas más humildes se trata de cristianismo, incluso dijo que han sido constantes las críticas por decirlo; sin embargo, “ser cristianos es ser humano”, ya que todas las religiones tienen como fin el humanismo, el amor al prójimo y la justicia social.

“Me van a criticar, pero lo voy decir: ¿Por qué sacrificaron a Jesús Cristo, por qué lo espiaban y lo perseguían? Por defender a los humildes, por defender a los pobres, que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo porque es humanismo, amor al prójimo, justicia social; se le puede llamar fraternidad, que no se le dé la espalda al que sufre”.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: