‘Bien dicho’ que Ernestina Godoy sea fiscal carnal de Sheinbaum: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que llamar ‘fiscal carnal’ de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría de General de Justicia de la Ciudad de México, ‘está muy bien dicho’ porque son compañeras de lucha.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario reiteró su apoyo tanto a Claudia Sheinbaum como a Ernestina Godoy tras la polémica de la aprobación del Congreso de la Ciudad para reformar la ley y que con ello la titular de la PGJ-CDMX se convierta próximamente en Fiscal.

“Y si se dice como es la -fiscal carnal- está muy bien dicho eso porque son compañeras. Yo también es mi fiscal carnal (Alejandro Gertz) porque somos compañeros del mismo equipo, hemos luchado durante mucho tiempo y para mí es un orgullo que este Claudia Sheinbaum de jefa de Gobierno es un timbre de orgullo y también Ernestina Godoy, pero hay que ver cómo estuvo lo de la reforma legal”, manifestó.

Lo anterior, tras ser cuestionado por reporteros sobre el posible nombramiento de Godoy como Fiscal que ha provocado críticas, sobre todo luego de que, en el pasado, el ex presidente Enrique Peña Nieto intentara dejar a su procurador como fiscal y fue tan fuerte la polémica que tuvo que renunciar al intento.

Pese a ello, López Obrador dijo que se le hacía desproporcionada la comparación y ahora son situaciones distintas. “No somos iguales porque eso sí calienta”, dijo.

Sheinbaum dará explicación

Sobre la reforma de ley, el presidente consideró que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México debería responder:

“Yo creo que Claudia Sheinbaum puede dar una explicación sobre este tema, yo no estoy tan involucrado, tan enterado, sí tengo que saber de todo, pero son cosas que corresponden al gobierno de la Ciudad”, aseveró.

Además, AMLO consideró que tanto Claudia Sheinbaum como Ernestina Godoy son mujeres íntegras y honestas, y en el caso de ésta última destacó:

“Ernestina tiene una trayectoria en la oposición en el gobierno destacadísima, ustedes saben que cuando yo integro el gobierno en el 2000 hace casi 20 años para la jefatura de Gobierno, yo quería a Ernestina como consejera jurídica, pero la busqué para decirle porque venia del movimiento de Abogados Democráticos y me dijo sí, pero tengo un problema ‘no me he titulado’; estaba impedida, por eso propuse a una compañera del mismo equipo de los Abogados Democráticos que se llama estela Ríos, que fue consejera jurídica en mi gobierno, estoy hablando de hace 20 años estaba por recibirse se tituló y de 20 años a la fecha ha estado de diputada federal, diputada loca , siempre en la lucha por la justicia, por la democracia y es una mujer honesta sin duda, igual que Claudia”.