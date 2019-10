Diputados avalan Miscelánea Fiscal 2020 y la devuelven al Senado

Con 298 votos en favor, 95 en contra y 44 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la minuta de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2020, que devolvió el Senado de la República.

En medio de acusaciones, los legisladores dieron luz verde al dictamen que se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. En particular el PRI criticó que no se cumpliera la promesa de no incrementar las contribuciones, pues aumentará el impuesto al ahorro que pasará de 1.4 a 1.45 por ciento.

Con respecto a la Ley del ISR se disminuye la tasa de retención a la enajenación de bienes y prestación de servicios por medio de las plataformas digitales, y se indica que la emisión de reglas de carácter general, aplicables a esas plataformas, deberán ser publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a más tardar el 31 de enero de 2020 en vez de marzo.

En la Ley del IVA (Impuesto al Valor Agregado) también se establece que la emisión de reglas de carácter general aplicable a plataformas digitales deberá ser publicada por el SAT a más tardar el 31 de enero de 2020, en congruencia con la Ley del ISR (Impuesto sobre la Renta).

El diputado Carlos Carreón Mejía, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que la economía pisa terrenos "pantanosos" y reprochó a sus homólogos de Morena que no hacen nada por cambiar esto. Según él "esta desaceleración económica ya no es una gripe, es una pulmonía generada por la terquedad de un presidente que toma malas decisiones".

Pidió no condicionar el comportamiento de la economía a partir de imponer más impuestos en materia del ISR, del IVA y del IEPS, y dijo que "el terrorismo fiscal que ustedes pretenden aprobar con la Miscelánea Fiscal condena a los mismos contribuyentes de siempre a pagar más impuestos".

En su turno, Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó la Miscelánea Fiscal de recaudatoria, centralista y que fomentará el uso discrecional de los recursos.

No obstante, señaló que su bancada ve con beneplácito las modificaciones realizadas por el Senado a esa Miscelánea, relacionadas con las plataformas digitales, con la responsabilidad solidaria y la ampliación de beneficios fiscales para los ejidatarios.

Criticó sin embargo que no se cumpliera la promesa de no incrementar las contribuciones, pues aumentará el impuesto al ahorro que pasará de 1.4 a 1.45 por ciento.

Benjamín Saúl Huerta Corona, de Morena, aseguró que la Miscelánea Fiscal reducirá la resistencia de los contribuyentes a cumplir con su obligación constitucional, y aclaró que "no buscamos terrorismo fiscal, buscamos dotar de mayores herramientas al brazo recaudador para salir del bache en que otros regímenes nos dejaron".

