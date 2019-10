Venta de la Villa Panamericana evidencia la fractura dentro de Movimiento Ciudadano en Jalisco

El desistimiento de Conciencia Cívica y el Parlamento de Colonias a sus procesos judiciales que tenían para evitar la compra venta de la Villa Panamericana y que abren la puerta para que este inmueble en la zona de El Bajío sea habitado, evidenció la confrontación y fractura que existe en el partido Movimiento Ciudadano, principalmente de Pablo Lamus con el grupo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El alcalde Pablo Lemus advirtió que a pesar de este desistimiento, el ayuntamiento de Zapopan no liberará las licencias de habitabilidad.

Pablo Lemus Navarro, alcalde de Zapopan / FOTO: Cortesía

“El ayuntamiento de Zapopan no está en condiciones de otorgar absolutamente ninguna habitabilidad. Lo he dicho muchas veces y me sostengo. No podemos aceptar una afectación tan grave al entorno de la Primavera”, afirmó el edil.

El funcionario calificó como sospechoso que dos grandes opositores de la Villa Panamericana, Salvador Cosió Gaona y Alejandro Cárdenas, de Conciencia Cívica y el Parlamento de Colonoas respectivamente, retiraran los juicios interpuestos en contra del desarrollo inmobiliario y acusó que como moneda de cambio, el promotor de la Villa, Francisco Cornejo, retirara las denuncias penales en contra de Salvador Cosío Gaona, a quien acusaba de extorsión.

“Resulta por demás sospecha la actitud ante estas dos asociaciones civiles supuestamente en defensa del medio ambiente y que tenían suspensiones desde hace muchos años para evitar la venta y comercialización de la Villa Panamericana, pero parece ser que les llegaron al precio, de la noche a la mañana se presentan desistimientos por parte del desarrollador que había dicho que estas organizaciones de estas personas le habían pedido muchos millones de pesos por quitar esta suspensiones”

Lemus afirmó que aunque le pueda llegar a costar el cargo, él no otorgará los permisos para la habitabilidad de este espacio y que antes se debe resolver el tema de las descargas de agua en esta zona de El Bajío.

Enrique Alfaro acusa “verdades a medias” del alcalde Lemus

El Gobierno de Jalisco no le está pidiendo nada al presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, sobre los permisos para comercializar y habitar las Villas Panamericanas, aseguró el gobernador Enrique Alfaro, pues afirma que éstas ya tienen el uso de suelo mucho antes antes que las administraciones de Movimiento Ciudadano llegaran al municipio. Aseguró que con o sin Lemus, en los próximos días se firmará el convenio con los empresarios para la venta del edificio por parte del Instituto de Pensiones del Estado.

“El presidente municipal de Zapopan puede fijar su postura, lo único que tenemos que entender es que ya estuvo bueno de decir las cosas con verdades a medias, las Villas Panamericanas tienen uso de suelo desde antes de que fuéramos gobierno, antes de Pablo Lemus, antes de un servidor y lo que estamos concretando es simplemente que Pensiones, los trabajadores de Jalisco recuperen su inversión y el tema pasa a ser un tema entre particulares” indicó Alfaro.