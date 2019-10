“¿Por qué no hablan de ‘hombricidios’, solo de feminicidios?”, cuestiona El Bronco

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, cuestionó que se hable tanto de feminicidios y nadie mencione los “hombricidios”.

Luego de ser cuestionado sobre el número de mujeres asesinadas en la entidad, El Bronco dijo que “el tema es feminicidios… hablan de feminicidios, y no hablamos de hombricidios”.

Construir un país libre de violencia de género es posible: Segob Desde el Gobierno de México, Sánchez Cordero dijo que asumen el desafío de este complejo reto, para que nunca más una mujer sea violentada.

“Es muy común que in hombre cometa un delito o sea asesinado o ejecutado, y hoy tenemos este flagelo que es el feminicidio”, dijo este martes.

Agregó que el incremento de feminicidios en la entidad se relaciona con que cada vez más mujeres se dedican a la venta de droga, “se han metido al tema del narcomenudeo”; sin embargo, no dio cifras.

Luego de las declaraciones, la senadora Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, criticó las declaraciones del Bronco y le indicó que el “hombricidio” no existe.

“SR. Gobernador, esta sociedad machista le ha dado mayores privilegios a los hombres, por lo tanto, tipificar el “hombricidio” sería aceptar que no hay desigualdad en la sociedad, que no hay mayor discriminación vs las mujeres y que los hombres no tiene privilegios. Tenga ciudad con lo que dice, porque acuérdese que el voto de las mujeres le dio su triunfo como gobernador y que usted está obligado constitucionalmente a garantizarle todos sus derechos a todas las niñas y mujeres”, indicó.

Más tarde, Rodríguez Calderón escribió en su cuenta de Twitter que sus declaraciones fueron sacados de contexto y también ofreció una “sincera y sentida” disculpa.

…los crímenes se trata, todos son un flagelo. Lamento que mis declaraciones al respecto hayan sido sacadas de contexto, por lo cual aprovecho este espacio que las redes sociales me dan para ofrecer una sincera y sentida disculpa por lo que expresé a los representantes… — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) October 30, 2019

