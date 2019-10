Cámara de Representantes aprueba formalizar impeachment a Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó este jueves una resolución que formaliza el proceso para abrir un juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, al permitir audiencias públicas y dar más poder a los republicanos en la investigación contra el mandatario.

Por 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara Baja sacó adelante un texto que marca una hoja de ruta, aunque no un calendario, para continuar con una investigación que hasta ahora se ha desarrollado a puerta cerrada y bajo reglas marcadas por la mayoría demócrata.

La resolución autoriza al Comité de Inteligencia a hacer públicas sus audiencias y elaborar un informe para que el Comité Judicial decida si redacta artículos para un juicio político contra Trump, que se desarrollaría en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que es la "más grande cacería de brujas en la historia" del país y aseguró que la "farsa del impeachment" está afectando a los mercados bursátiles. "A los demócratas -que no hacen nada- no les importa", aseguró en un tuit previo.

The Greatest Witch Hunt In American History!

The Impeachment Hoax is hurting our Stock Market. The Do Nothing Democrats don’t care!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019