‘De acuerdo a mis datos, vamos muy bien’, dice AMLO sobre cifras del Inegi

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en materia económica, ‘vamos muy bien’, pese a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde la economía mexicana registró un crecimiento de 0.1% durante el tercer trimestre del año.

Cae PIB a tasa anual; crece 0.1% en tercer trimestre Se estima que en los primeros nueve meses de este año, el PIB oportuno no registró cambio frente al mismo periodo de 2018, por lo que la economía se mantiene estancada.

“En materia económica de acuerdo a mis datos vamos muy bien, habría que ver todos los indicadores no sólo el de crecimiento hay que ver, primero, incluso en caso de crecimiento de que no hay técnicamente recesión no le gusta eso a los técnicos pero son sus mismos parámetros no hay recesión y se están creando empleos”, manifestó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, pidió no olvidar que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. “En la época neoliberal importaba el crecimiento; en nuestra época importa el desarrollo que significa crecer con bienestar no crecer pro crecer”, explicó.

Asimismo, indicó que su gobierno está ordenando todo lo relacionado en materia económica y el escaso crecimiento se debe precisamente a eso. “Ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones, ‘a ver inviertan aunque destruyan el territorio, aunque contaminen’”, puntualizó.

En esta línea, aseguró que México va a tener crecimiento y se va llegar a la meta en su gobierno porque nuestro país es uno de los más atractivos para la inversión extranjera. “Hay mucha confianza en México y en el gobierno entre otras cosas y a lo mejor eso es lo fundamental porque saben que ya no hay corrupción”, acotó.

AVANCES

López Obrador recordó que, en materia de crecimiento económico, con Felipe Calderón en 2009 cayó 5% y con Ernesto Zedillo en el primer año cayó en 7%, por ello, destacó el hecho de que no ha habido recesión y los avances que hay en su gobierno hasta el momento.

“El salario ha aumentado como nunca; la economía popular anda bien, se reflejan en el incremento al consumo tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo con cifras; el peso se ha evaluado no es para presumir, pero es la segunda moneda en el mundo que mas se ha fortalecido con relación al dólar; no han aumentado los precios de la gasolina, del diésel, del gas, de la luz, están llegando apoyos a los pobres como nunca”, indicó.

Y agregó: “Les voy a dar otro dato, por la deuda de Pemex cuando tomamos el gobierno se tenían que pagar intereses del 7% por los bonos, saben cuánto se pagaba 5%, dos puntos menos. Entonces, vamos bien en la parte económica ha aumentando la recaudaciones 2.6% en términos reales, tenemos presupuesto no es para presumir, pero hay finanzas publicas fuertes y sanas”.

Además, aseguró que ya está por concluir el proceso de negociación y aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y eso va a ayudar mucho.