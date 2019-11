Marchan en la CDMX contra feminicidios y la violencia de género

Familiares de víctimas de feminicidio marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para exigir que se frene la violencia contra las mujeres y haya justicia por parte de las autoridades.

La organización Voces de la Ausencia, encabezada por la activista Frida Guerrera, busca que esta fecha sea “el Día de las Muertas”. “Tiene que ser señalado como tal porque (ellas) no se murieron de viejitas, ni de enfermedades, fueron asesinadas, arrebatadas”, dijo Guerrera.

No, no queremos que sea tradición: Porque fueron ASESINADAS.

Marcha 03 de noviembre 2019, Ángel de la Independencia al Zócalo. Salida: 10:00 am.

