Senador de Morena asegura que 2020 “será muy bueno para la inversión”

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, afirmó que 2020 será un año muy bueno para la inversión, pues habrá un gran flujo de recursos federales que se combinarán con inversión privada.

En entrevista, el senador de Morena refirió que hay una gran cantidad de aspectos que dan señales de oportunidades para enfrentar la desaceleración global, y destacó que “tenemos un gobierno que no es corrupto, que no roba el dinero del pueblo, tenemos un gobierno que está poniendo 'orden a la casa' y eso es un factor muy importante que las calificadores no miden, pero que van a dar resultados para el país”.

Apuntó que es innegable la desaceleración en Japón, China, Alemania y Estados Unidos, entre otros países, que necesariamente afecta a la economía mexicana, pero también hay factores que van a servir para el crecimiento de la economía mexicana y que el desarrollo sea el adecuado.

Subrayó que un factor a destacar es que en México ya se aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que representa un mercado de 500 millones de consumidores y un flujo de más de dos billones de dólares.

“Cuando se firme el tratado nos vamos a dar cuenta cómo va a impactar a la economía”, subrayó, al afirmar que entre los factores internos estará la combinación de la inversión pública con la privada.

Agregó que lo que resta de este año y para 2020 hay inversiones consistentes en infraestructura como hospitales, carreteras y escuelas; el Tren Maya que por está por empezar, y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

“Que están atacando el aeropuerto de Santa Lucía, que hubo sabotaje criminal de algunos cómplices de los que no quieren que le vaya bien a México y por eso se detuvo esa inversión”, refirió el legislador.

Armenta Mier detalló que además se plantea la rehabilitación y modernización de las seis refinerías que hay en Mexico, y una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos que tiene el gobierno de la República.

Rechazó que haya 'terrorismo fiscal', “no hay persecución, hay una ley que se aprobó para detener la competencia desleal. Al contrario somos aliados de los empresarios nacionalistas, pequeños, medianos y grandes”, dijo.

El legislador explicó que el haber modificado la ley contra la delincuencia organizada, significa romper el círculos vicioso de las mercancías producto del contrabando, y la introducción ilegal que le compite a las industria textil, del vestido, del calzado y del juguete.

“Hay mucho que decir a favor de los empresarios en el país, por la Ley de Ingresos que acabamos de aprobar, por las reformas y modificaciones que estamos haciendo para que haya certeza jurídica y para que no exista persecución", abundó.

"Los que tiene que preocupar son los delincuentes que se hicieron políticos y los políticos que se hicieron delincuentes, que se disfrazaron de empresarios y desarrollaron la industria de la facturación falsa y han desviado recurso y han saqueado al país y han cometido evasión fiscal, esos sí se tiene que preocupar, pero los empresarios nacionalista y honestos que son la inmensa mayoría, hay en el país un millón 350 mil unidades de producción empresas, que no tiene nada de que preocuparse”, concluyó.

