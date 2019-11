Familia LeBarón pide a Donald Trump intervenir tras ataque en Chihuahua

Tiffany Langford, integrante de la familia LeBarón, pidió a través de twitter la ayuda e intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el ataque en el que murieron al menos cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad.

En su cuenta publicó un video en el que aseguró que el gobierno mexicanos no ha ayudado en sus peticiones para encontrar a los menores secuestrados.

@realDonaldTrump The mafia in a Mexico have killed 4 and kidnapped 10 of my family this morning. They are all American citizens. All women and children. Please help us find and save them! We’ve gone to the Mexican government for help, and have received little. We are desperate. pic.twitter.com/IoSgW1sYgC

— Tiffany Langford (@TiffanyLangfor8) November 4, 2019