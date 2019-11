Auditoría desnuda las muchas deficiencias en el modelo ruta empresa de GDL

La Contraloría Ciudadana del Transporte Público realizó una revisión al modelo ruta empresa, ofrecido por las autoridades como la última novedad en materia de servicio, pero aún prevalecen muchas deficiencias. El organismo otorgó una calificación de 77 puntos a cuatro derroteros , un ejercicio de observación donde intervinieron 60 voluntarios, entre estudiantes, trabajadores y académicos.

La coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte (OCMyT), Ana Belén Vázquez Vázquez, indicó que esta revisión implicó siete semanas y los auditores se dividieron en cuatro comisiones: Patio, Ruta, Vehículos, y Documentación.

Las tres primeras comisiones fueron susceptibles de otorgarles un puntaje en razón del cumplimiento de la norma técnica. En Situación del Patio, obtuvieron 97.50 (la calificación más alta) pero en Ruta, 70.44 y en cuanto a Vehículos, 63.24.

“Ya le hicimos llegar este informe a las autoridades, y este espacio es para exigirle al Gobernador (Enrique Alfaro) y al Secretario de Transporte (Diego Monraz) que den respuesta y plazo para cumplirlo. Ellos habían señalado que iban a respaldar el trabajo de la Contraloría Ciudadana, así que falta que salgan a decir cuándo van a cumplir”, subrayó Vázquez Vázquez.

“Nosotros en esta Contraloría queremos evidenciar cómo está el sistema de transporte público y no decir como dice el Gobierno del Estado, que todo está cambiando y que todo va bien no?, la respuesta es esta que no va bien, que no está pasado”, agregó Vázquez.

En Patio se revisó la infraestructura, personal operativo, operación y programación de mantenimiento y está dentro de la norma. No obstante, en seguridad es insuficiente y la rotación de personal es un problema, además de que hay condiciones precarias. Por ejemplo, hay choferes que duermen en las unidades para iniciar sus jornadas al día siguiente, informó.

En ruta señalaron que prevalecen viejos vicios: “Está normalizado el exceso de velocidad. Los operadores no entienden que se presta servicio a personas, no a objetos, y la conducción es ‘irresponsable’. La accesibilidad es discriminatorio y excluyente a grupos vulnerables”, abundó Vázquez Vázquez.

Las solicitudes de la Contraloría

La Contraloría Ciudadana del Transporte Público emitió 15 recomendaciones, pero consideró cinco como las esenciales a ser resueltas:

Brindar asesoría y tutoría al modelo de ruta empresa para brindar un servicio de transporte público seguro, accesible, digno y conveniente.

Condiciones de trabajo unificadas para los operadores. Vinculación entre las secretarías del Trabajo y de Transporte.

Apoyar con estrategias financieras a transportistas en la adquisición de vehículos adecuados para la transportación de personas, bajo un modelo de accesibilidad universal y seguridad vial.

Analizar, corregir y evaluar el sistema de prepago, para que las máquinas otorguen cambio y se establezcan criterios para homologar la instalación de los dispositivos de pago y validación de tarjetas.

Mejorar los procesos de atención a víctimas de siniestros viales a través de aseguradoras y no de mutualidades.

Corregir los procesos inconsistentes de la Dirección de Revistas Mecánicas, Dirección de Supervisión al Transporte y Dirección de Registro Estatal de Movilidad y Transporte, de la Secretaría de Transporte.

Implementar condiciones para la intermodalidad con medios no motorizados de transporte, e integración tarifaria con todos los sistemas de transporte público de la ciudad.

Homologar el esquema y los procesos de mantenimiento preventivo de los vehículos.

Homologación de los centros de control e instrumentos de análisis de las incidencias en la operación del servicio.

Crear un sistema de expedientes de ruta empresa integrado y transparente.

Crear un sistema unificado de señalética e información para toda la infraestructura de ruta empresa.

Crear un sistema unificado de recepción, manejo y respuesta a quejas de usuarios de transporte público.

Ampliar la cobertura de compra y recarga de tarjetas en tiendas de conveniencia.

Sistema de registro de incidencia de operadores del sistema de ruta empresa.

Programa unificado de capacitación de operadores y certificado por una agencia competente, dentro de su jornada laboral y otorgado como una prestación.

