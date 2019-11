“Parece que a mi papá se lo tragó la tierra”; los tres hijos de Yadir buscan a su padre

Yadir salió hace 33 días de su casa alrededor de las diez de la noche, sólo se trasladaría en su automóvil a su negocio de hojalatería ubicado en la colonia Campo de Tiro de Pachuca, Hidalgo, desde aquel 3 de octubre sus hijos y esposa desconocen el paradero de su familiar, no hay rastro de él ni de su automóvil; “parece que se lo hubiera tragado la tierra”.

La organización Sonrisas Perdidas que opera en Hidalgo, activó su fecha de búsqueda con datos que describen a Yadir Batun Rocha como un hombre de complexión robusta que mide un metro con 83 centímetros, con cejas pobladas y cabello negro cano, pues al momento de su desaparición tenía 40 años.

Cara ovalada, de tez blanca, frente amplia al igual que su ancha nariz, boca pequeña y mentón partido. Aunque el mayor de sus hijos Jorge Iván Batun Gabriel, lo describe como “una buena persona, que apoyaba a muchos, bueno, muy gentil, un buen hombre”, un hombre que compartió por última vez la mesa con sus tres hijos y su esposa el jueves 3 de octubre.

Desde aquel día en que la familia terminó de cenar, alrededor de las nueve de la noche, su hijo Jorge Iván narró que Yadir Batun se trasladó a su taller de hojalatería y pintura ubicado sobre Campo de Tiro, cerca del bulevar Minero de Pachuca.

Ahí, su padre se dedicaba a dar mantenimiento a carros que adquiría para después revenderlos o bien, arreglar los automóviles que le llegaban para servicio; como cada noche salió de su casa en su carro Honda Accord modelo 2018, color arena para cerrar el negocio.

Incluso, a las 10:57 de la noche llamó a su familia para avisar que estaba en su taller y que permanecería un rato en el local: “ya en un rato voy”, fueron las últimas palabras que la familia de Yadir Batun escuchó porque ese día ya no volvió a casa.

“Sabemos que se tarda por lo general una media hora de más, pero después al ver que no regresó en la noche, nos preocupamos, salí en la mañana al taller, no estaba, estábamos todos preocupados sin saber nada de él y pasamos después a ver a muchos de sus amigos, compañeros de trabajo, chalanes, ayudantes que él tenía y nada, no nos dijeron nada, solamente que no lo habían visto”.

Desde aquella fecha ya pasaron más de 30 días y no hay rastro de Yadir Batun ni del carro que conducía, aun cuando los familiares dieron parte al Ministerio Público. La familia tampoco ha recibido llamadas de posible extorsión o secuestro, el hijo de Yadir reconoció que pareciera que a su papá “se lo tragó la tierra porque ni el carro que llevaba está”.

“LA PREOCUPACIÓN NO SE QUITA NI AL DORMIR”

Jorge Iván dice que después de la desaparición de un familiar inicia la preocupación que no se quita ni al dormir, que desencadenan pensamientos como el futuro escolar de él y sus hermanos menores de 16 y 13 años, pues su padre era quien proveía los gastos familiares.

“Es triste porque me iba a estudiar la universidad) a Guadalajara, me iba a ir hasta allá y pues que de un día para otro no aparezca quien me iba a poyar en todo esto, me rompe mucho el corazón, no solamente a mí, en mi casa han sido muchas lágrimas de mis hermanos, es muy triste verlos a ellos porque son más pequeños que yo y me siento muy mal por ellos”.

El 9 de octubre, LSR Hidalgo publicó que durante septiembre y los primeros nueve días del mes subsecuente –justo cuando desapareció el Yadir Batun- 14 personas fueron localizadas de 20 reportadas como desaparecidas en la entidad, de acuerdo con las fichas emitidas por Sonrisas Perdidas.

Los municipios con mayor número de casos de desaparición fueron Mineral de la Reforma, Tula de Allende, Tizayuca y Pachuca. Mientras que el género de las personas extraviadas en dicho periodo, el número de mujeres y hombres fue el mismo, 10 de cada género.