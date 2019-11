Si AMLO no cambia política económica, México crecerá 1% en 2020: IP

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) pronosticó que si el gobierno federal no cambia la política económica, el país crecerá sólo entre 1.0% y 1.2% el próximo año.

"La contracción de la economía mexicana vamos a estar llegando prácticamente a final de año arribita de 0.0% y, si no corregimos el rumbo, el año que entra no estará rebasando la cifra de 1 o 1.2%", sentenció Jesús Padilla Zenteno, presidente de esta confederación.

El 66% de estados en decrecimiento o rezago económico: Inegi Economía de Tabasco, Baja California Sur y Zacatecas reportan las peores cifras; mientras una veintena de entidades registra tasas negativas o cercanas a 0.0%

Agregó que no se trata de un tema de oposición, sino que la realidad económica debe obligar a la Presidencia a orientar la política económica y darle un trato diferencial al sector empresarial.

"La fórmula es muy sencilla, entre más empresas, más inversión; entre más inversión, más empleo, y si hay más empresas y empleo habrá más recursos fiscales. Tendría que haber muchas más empresas que antes para que haya mucho más recursos fiscales", explicó en conferencia de prensa.

Padilla Zenteno puntualizó que mientras haya más recursos fiscales derivados de la iniciativa privada, habrá más presupuesto para los programas sociales prometidos por el gobierno federal y se podrán alcanzar las metas de crecimiento.

"El problema no es de dinero, si no es de confianza (…) cuando México crecía al 2% por temas inflacionarios parecía que no crecía, hoy que no crece, si tenemos una forma distinta de hacer el cálculo estamos perdiendo competitividad", respondió al cuestionamiento sobre el impacto del nulo crecimiento.

Austeridad insuficiente

El presidente de la Coparmex CDMX aclaró que la política gubernamental de austeridad es insuficiente para motivar el crecimiento nacional, por lo que se debe aprender de esta experiencia para el próximo año.

"Queda claramente señalado que tenemos un problema de subejercicio en el gasto del gobierno (…) este esfuerzo de austeridad ha sido insuficiente para que la economía se reactive", aseveró.

Indicó que la realidad económico debe hacer al gobierno federal a considerar más a los empresarios y sus necesidades para generar empleos sólidos en todo el país.

Hoy entra en vigor la norma que obliga a empresas a cuidar del estrés a empleados Desde este 23 de octubre, las empresas están obligadas a frenar acciones que generen estrés, sobrecarga de trabajo, violencia, acoso y traumas por actos delictivos.

Inseguridad, el problema que más ahoga a empresas

La Coparmex CDMX recomendó mejorar la estrategia a nivel local y nacional en materia de seguridad para generar un ambiente de certidumbre y se detone la inversión, pues son los empresarios son quienes más sufren los estragos del crimen.

"Son tres los pagos que hacen los empresarios, al fisco; el de la delincuencia, que una vez que llega es muy difícil que alguien te ampare, y el de la corrupción", denunció

Señaló que estos tres "derechos de piso" hacen muy complicada la supervivencia de todos tamaños, por eso, se debe apostar por un país con un pleno estado de derecho.

"Estamos conscientes de que la economía va mal, estamos conscientes de que la seguridad está peor. Lo que necesitamos es tomar acción y decisiones, y dejar de especular sobre lo que va a pasar mañana en la economía", concluyó.

Lo más visto en Publimetro TV: