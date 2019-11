Violencia no 'espanta' inversión extranjera, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los hechos de violencia recientes, como el ataque a la familia LeBarón, en los límites de Chihuahua y Sonora, no ‘espantan’ la inversión extranjera.

“No tenemos ningún elemento de que estos hechos de violencia asusten o espanten la inversión extranjera; no hay nada que indique que pueda dejar de llegar inversión extranjera, desde luego, hay que cuidar el que haya seguridad porque si es un elemento que no ayuda para dar confianza y se invierta en el país”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Explicó que, según los datos que tiene, por ejemplo, está creciendo el turismo en Cancún, Quintana Roo, y del sureste es uno de los estados donde se han tenido más problemas de incidencia delictiva y sin embargo sigue creciendo la afluencia turística; no obstante, aseguró que ya se está atendiendo la inseguridad en esa zona.

López Obrador dijo que para que la economía ‘despegue’ se tiene que cumplir con un proceso que su gobierno impulsa por medio de cuatro motores: la economía popular; poner en marcha proyectos impulsados por el gobierno; el impulso a la inversión privada y la inversión extranjera. Este último que se fortalecerá cuando se aprueba el Tratado entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC).

‘Está bien la economía en México’

En materia económica, el mandatario aseguró que no ha habido fuga de capital sino al contrario, está muy bien la economía. “Ha llegado inversión extranjera, lo hemos informado, en el primer semestre llegó inversión foránea como nunca había sucedido en los últimos tiempos, está bien la economía porque hay mejor distribución del ingreso se ha crecido poco, pero no hay recesión”

Indicó que la obsesión de sus adversarios “es decir que no hay crecimiento, pero no toman en cuenta otros parámetros como que se está fortaleciendo la economía popular, se están creando empleos, está mejorando el salario, que el peso se ha fortalecido y no toman en cuenta que hay gobernabilidad”.

Además, también hizo mención de la situación mundial en esta materia: “No quiero mencionarlo porque entonces van a decir que le estoy echando la culpa a factores externos, eso no se dice, pero lo cierto es que no está creciendo Alemania, no están creciendo la mayoría de los países del mundo no tienen crecimiento. China está bajando su crecimiento, desde luego tienen todavía un crecimiento de 6%. India está bajando crecimiento y en el caso de América Latina donde hay crecimiento hay conflictos”.

Por la parte de México se limitó a decir: “Nosotros estamos bien”.