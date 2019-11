'Los chicos de la banda' rompiendo estereotipos

A más de 45 años de que se estrenará por primera vez “Los Chicos de la Banda” en nuestro país, ahora se acaba de levantar el telón del teatro Xola para dar paso a una nueva generación de actores que le darán vida a esta singular puesta en escena que nos presenta a un grupo de hombres que celebrarán un cumpleaños.

Pero la noche les deparará una fiesta llena de revelaciones en las que algunos se verán reflejados e identificados.

Lo que me sorprendió, es que el texto pareciera que lo acaban de escribir, es tan actual y universal, y que no tuviera tanto tiempo de ser escrito por Mart Mcrowley; en aquella ocasión esta obra tomó vida en México gracias la visionaria y joven directora Nancy Cárdenas que dio paso a nueva corriente en pro de la defensa de la diversidad.

Ahora es la directora Pilar Boliver, quien toma este estandarte para que las nuevas generaciones conozcan esta historia llena de verdad. Cuando a principios de año me comentó que la repondría, traté de averiguar de ésta, pero la información es muy escueta. Así que un día se me presentó la oportunidad de platicar con Sergio Corona para que me contara qué es lo que había pasado en ese entonces.

Su relato fue fantástico, causó mucha ámpula en la sociedad mexicana de ese entonces, sin embargo, la gente no dejó de asistir al teatro para conocerla, ya que era la primera obra que tocaba la temática gay abiertamente sin tapujos.

El fin de semana pasado fue mi momento para descubrirla, asombrarme y ver porqué era tan extraordinaria. Para empezar, mi llegada al teatro fue de no creer, había una fila inmensa de 100 personas que ya estaban formadas una hora antes.

No daba crédito, hombres, mujeres, niños, familias, estaban ahí, esperando entrar. Cuando ocupé mi lugar durante la segunda llamada, mi expectativa era realmente alta; en eso dan la tercera y se levantó el telón. Uno a uno fueron presentándose los personajes ante nosotros y quienes los actores que les prestan vida también: Horacio Villalobos, Juan Ríos Cantú, Carlo Guerra, Alfonso Soto, Constantino Morán, Pedro Mira y Gutember Brito.

Durante los 90 minutos que dura, te hace reír, reflexionar y hasta llorar. Sales pensando en muchas cosas al terminar y te das cuenta que la sociedad no ha cambiado mucho en estereotipar, señalar y juzgar a las personas que son diferentes por su preferencia sexual.

Me da mucho gusto que Horacio Villalobos, Mónica Noguera, Pilar Boliver, Joaquín Burgos y Le Petit Soldat Cinema arriesguen todo por presentarnos este tipo de obras, en especial ésta que estaba guardada y que se atrevieron a mostrárnosla. Se presenta de viernes a domingo hasta el 22 de diciembre. Vayan, conózcanla y les aseguro que se sorprenderán.

Sin duda una de las obras más sangrientas del gran dramaturgo inglés William Shakespeare es “Titus Andronicus”, que nos lleva a la Roma antigua. Pero ahora es Angélica Rogel quien nos la presenta a través de su versión “Titus” que se monta en el teatro Helénico.

Con un reparto muy bueno y de primera como Mauricio García Lozano, Nailea Norvind, Inés de Tavira, Antonio Vega, Pablo Perroni, Yuriria del Valle, David Calderón, Jyasú Torruco, Emiliano Casigolli y Rodolfo Zarco. A cada uno de los personajes esta directora le da un trazo tan fino que todos destacan a la perfección.

Y teniendo al maestro García Lozano como el gran general, se les hace poco, pero no tenían que escoger a una actriz que de por si es un monstruo sobre las tablas que encarnaría la reina Tamora, que por vengarse de Titus desencadena la venganza más visceral que hayamos visto. Esta se presenta de jueves a domingo y terminara el próximo fin de semana. No se la puede perder.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro