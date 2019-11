Luiz Inácio Lula da Silva sale de prisión tras un año y 7 meses de prisión

El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dejó este viernes la cárcel donde cumplía una condena por corrupción desde hacía un año y 7 meses, en la ciudad de Curitiba (sur), tras una decisión de la Corte Suprema adoptada anoche.

La Justicia brasileña autorizó la libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de la decisión adoptada la víspera por el Tribunal Supremo de Brasil.

La excarcelación de Lula fue solicitada este viernes por su defensa, en base a un fallo adoptado la noche del jueves por la máxima corte del país, que, en una ajustada votación por 6 a 5, determinó que la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos es inconstitucional.

Lula se encontraba preso desde el 7 de abril de 2018, cuando comenzó a cumplir una pena de ocho años y diez meses por corrupción tras ser condenado en segunda instancia, acusado de recibir a manera de soborno un apartamento de playa de la constructora OAS a cambio de beneficios para la adjudicación de contratos con Petrobras.

Al estilo Rocky, Lula celebra libertad

La primera reacción del ex presidente brasileño, poco después de darse a conocer el fallo, fue publicar un video en el que se le ve haciendo ejercicio, musicalizado con la canción "Eye of the Tiger" del grupo Survivor, misma utilizada en las películas de Rocky.

Liberación de Lula da Silva divide a Brasil

Desde muy temprano, la posibilidad de la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el dirigente más carismático y popular de Brasil, se convirtió este viernes en tema estrella en las redes sociales brasileñas, un palco virtual que muestra la polarización política en Brasil.

Poco después de conocer la noticia de que miles de presos, entre ellos Lula, podrían ser liberados, simpatizantes y detractores del antiguo líder sindical recurrieron a Twitter para expresar su apoyo o condena a la decisión del Tribunal Supremo brasileño.

A través de hashtags opuestos como #LulaLivreAgora y #LulaPresoPraSempre ("Lula Libre Ahora" y "Lula Preso Para Siempre", respectivamente), las redes se inundaron de mensajes, videos y fotos sobre el tema.

