Líderes de izquierda celebran liberación de Lula da Silva

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes a la Justicia, la Policía y al Estado brasileño de intentar "criminalizar" a la izquierda por los 580 días que ha permanecido encarcelado en Curitiba (sur) por una condena de corrupción.

"Necesitaba resistir para luchar contra el lado podrido del Estado, de la Policía Federal, del Ministerio Público, de la Justicia. Trabajaron para criminalizar a la izquierda, a Lula y al Partido de los Trabajadores", dijo un emocionado Lula en las inmediaciones de las instalaciones en las que ha estado encarcelado ante una multitud de seguidores.

Lula, de 74 años, dejó la cárcel gracias a una decisión de la Corte Suprema adoptada este jueves.

El antiguo jefe de Estado (2003-2010) dio un breve discurso interrumpido por vítores ante un público teñido de color rojo, el mismo que el del partido que lidera, el de los Trabajadores.

"Salgo de aquí con un gran sentimiento de agradecimiento. Quiero probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un Gobierno que no mienta en Twitter como hace Bolsonaro", manifestó.

Lula, que se benefició de una decisión del Supremo que deroga el encarcelamiento en segunda instancia, estuvo preso 1 año y 7 meses por una condena promulgada por Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia, que le consideró culpable por corrupción pasiva y lavado de dinero por beneficios recibidos de una constructora.

"Hay un grupo de mafiosos en este país. Ese golpe que hicieron para intentar, liderados por la red Globo (TV), ponerme como un ladrón", acusó el antiguo líder sindical.

Durante el Segundo Encuentro del Grupo de Puebla, que se realiza en Buenos Aires, Argentina y en presidido por Fernández, también han existido expresiones.

Tal es el caso de Aloizio Mercadante, Ministro de educación con Lula y quien ofreció una de las primeras reacciones en el lugar.

As President, Lula has done more than anyone to lower poverty in Brazil and to stand up for workers. I am delighted that he has been released from jail, something that never should have happened in the first place. https://t.co/UNZZqjjMVF

— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 8, 2019