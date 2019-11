Taxistas violentos y acosadores quedan impunes ante Semovi

Ningún conductor de taxi público que cometió acoso sexual o algún acto delictivo dentro de la unidad fue suspendido o sancionado en los últimos cinco años por la Secretaría de Movilidad (Semovi), a pesar de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) contabiliza 269 casos de robo a pasajero este 2019.

De acuerdo con información obtenida por Publimetro vía solicitud de Transparencia, la dependencia “no tiene facultades para cesar o suspender a los conductores. (Tampoco) para revocar permisos para circular”, por lo que se limita a activar bloqueos electrónicos a las licencias tarjetón; sin embargo, estas sanciones han sido muy pocas, pues sólo 15 se interpusieron de 2014 a octubre de este año.

Laura Ballesteros, ex subsecretaria de Planeación de la Semovi, aseguró en entrevista que no se sanciona a muchos operadores de las unidades públicas debido a que están “bajo el cobijo” de algunos gobiernos, y señaló que es más fácil escudarse tras el “vacío legal” que darle una solución al problema de inseguridad en el transporte público.

“Nunca fui cómoda para el sector taxi de la ciudad; (muchos de ellos) tienen tratos con gobiernos desde hace muchos años. Cuando llegan las empresas privadas de redes de transportes a la Ciudad de México fueron los primeros en verse afectados, ya que los usuarios eligieron a otro sistema por medio de aplicaciones debido a que los taxis públicos daban un mal servicio”, indicó.

En tanto, la Semovi aseguró no haber recibido denuncias en dichos años sobre conductas violentas, conducir alcoholizado o bajo influjo de alguna droga, o por acoso o abuso sexual, con el argumento de que aún se lleva a cabo el Registro de Operadores de Transporte Público, que forma parte del programa de Orientación sobre Seguridad en Taxis y Microbuses, según la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la dependencia.

Digitalización y control de concesiones

Ballesteros aseguró que para elevar los estándares de seguridad en el servicio de taxi, éste debe digitalizarse, usar una plataforma y tener control en las concesiones, permisos y licencias emitidas por la Secretaría de Movilidad.

“Con la llegada de las plataformas se facilitó el monitoreo y evaluación en el servicio de cada unidad; por eso cuando existen actos ilegales o indebidos dentro del transporte de plataforma es mucho más sencillo encontrar al infractor; sin embargo, esto no quiere decir que todos los conductores se van a portar bien de un día para otro”, precisó.

Explicó que no todos los operadores de taxis públicos están en contra de la medida; incluso aseguró que hay quienes buscan cambiar, por lo que urgió a que se ponga una fecha límite para que el servicio de transporte se modernice. Y recordó que “los taxis piratas nacieron cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo al frente del gobierno de la Ciudad, y desde entonces son un grupo político importante”.

Según datos de la PGJ-CDMX, en lo que va del año se han cometido 269 casos de robo a pasajero dentro de un taxi, mientras que otros 531 han sido delitos de bajo impacto.

Foto: Especial

Taxis irregulares y registros perdidos

El ex titular del Órgano Regulador de Transporte de la Semovi, Gustavo Jiménez, mencionó que se han detectado alrededor de 25 mil taxis públicos irregulares en la capital, los cuales muchas veces operan sin concesión. Además, aseguró que estos sectores de transportistas forman gremios que están a favor o en contra de fuerzas políticas.

Jiménez también señaló que muchos registros sobre vehículos y choferes de las unidades se perdieron debido a las malas prácticas de administraciones pasadas, debido principalmente a la desatención y a no implementar una dinámica electrónica, por lo que no se sabía cuántos registros eran válidos.

“Lo que pasó fue que en años anteriores nunca se hizo un buen trabajo para tener un registro sobre las concesiones y licencias. Hay bases de datos que no están bien hechas, que estaban corrompidas o que simplemente no existían. Era terrible, no encontrabas nada”, indicó el experto en movilidad.

Además, recalcó que para tener una base de datos más confiable actualmente se lleva a cabo un Registro de Operadores de Transporte Público y se implementa la aplicación “Mi Taxi”, en la cual los usuarios podrán consultar los datos del chofer y del auto que aborden, así como la calificación que otros pasajeros le han dado.