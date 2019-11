Vecinos de Tlajomulco acusan omisiones del ayuntamiento para evitar deslaves

Vecinos de fraccionamientos en la zona del arroyo de La Culebra en Tlajomulco y afectados este año por los derrumbes y deslaves señalaron que la autoridades han dejado de realizar las acciones que se prometieron para evitar más percances.

Colonos de San Agustín, Provenza, El Terrón, Bosques de Santa Anita, entre otros, acusaron que no se ha terminado el mapa de riesgo, no les han explicado la operación de la alerta en caso de tormenta y exigen que no se otorguen más licencias en la parte alta del Cerro del Tajo.

Este año las lluvias en la zona dejaron cinco personas muertas.

“La respuesta que obtuvimos por parte de las autoridades fueron paliativos y postergaciones sin atender de fondo el problema, entregamos oficios, hicimos reclamos en el informe de actividades en López Mateos Sur y asistimos a una junta donde tomarían nuestras necesidades para solucionarlas (el lunes 23 de septiembre en el mini CAT) pero a esta fecha y estando el temporal de lluvias por terminar vimos que los problemas no se solucionaron de fondo, quedó pendiente la ejecución del POEL, de los juicios de lesividad, y del derribo de bardas y estrangulamiento de los arroyos, también quedó pendiente la elaboración de un mapa de riesgo actualizado sobre la zona Primavera San Agustín, en donde hay una gran demanda inmobiliaria y cada vez más sequía e inundaciones … las soluciones que observamos fueron mini letreros dentro de uno los arroyos, un par de cancele entre otras medidas que insistimos son sólo paliativos”, señalaron los colectivos por medio de un comunicado.

Los colectivos informaron que presentarán quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las irregularidades acontecidas y pues acusan, han atendido otros temas en lugar de la crisis que enfrentan su colonias y fraccionamientos.

