El 20 de noviembre no será inhábil, pero habrá desfile en el Zócalo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día miércoles 20 de noviembre no será inhábil, tal como estaba contemplado en el calendario, pero se realizará un acto cívico en el Zócalo capitalino y calles aledañas procurando no afectar el tránsito.

“Se tiene ya un programa, ese día, la semana próxima, miércoles, no va a ser día inhábil, no se modifica el calendario, continúa como se aprobó, pero el miércoles -procurando informar para que se sepa por donde va a llevarse a cabo esta representación, no afectar el tráfico o lo menos posible informando dando opciones, alternativas en coordinación con el gobierno de la Ciudad- se va a llevar a cabo este acto en el Zócalo y calles principales del centro de la Ciudad”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador explicó que en su gobierno consideran que es fundamental recordar el pasado y las gestas históricas en la lucha por la libertad, independencia, democracia, soberanía y justicia social, algo que fue olvidado durante el periodo neoliberal.

“En el periodo neoliberal se fueron olvidando las fechas históricas de reconocimiento a nuestros héroes, quisieron borrar nuestra historia, incluso para darle sustento a la política neoliberal se habló del fin de la historia”, denunció.

PROGRAMA

Durante su intervención, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, dio a conocer el programa del acto cívico que se llevará del Zócalo a Campo Marte a partir de las 10:00 horas.

Detalló que a las 10:00 horas se realizará una ceremonia de entrega de condecoraciones y ascensos de las Fuerzas Armadas y una hora después se realizará una escenificación histórica de la Revolución en el Zócalo de la Ciudad de México y una presentación de piezas musicales de la Revolución Acrobacia Ecuestre.

A las 12:00 horas se llevará a cabo el desfile histórico, educativo y cultural el cual contará con elementos distintivos de este proceso, tales como:

Marcharán dos mil 700 caballos pertenecientes al Ejército y agrupaciones ecuestres civiles.

Se repartirán 10 mil postales con fotografías históricas.

Etapas históricas: se escenificarán la etapas prerrevolucionarias, revolucionaria y cardenillo.

Caracterización: los participantes del desfile irán vestidos con indumentaria de la época.

Se fijará un tren con vagones de la época en el Zócalo y también desfilará una locomotora.

Ademas, entre las actividades adicionales, al finalizar el desfile, se contempla: