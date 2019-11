Gustavo Madero intenta impedir toma de protesta de Rosario Piedra

En medio de gritos de fraude de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), incluso el senador Gustavo Madero intentó interrumpir a la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández.

Rosario Piedra rinde protesta como presidenta de la CNDH Este martes se rechazó la propuesta de Ricardo Monreal para reponer el proceso de elección tras las acusaciones de fraude

Esto fue impedido por otros legisladores de Morena, quienes incluso tiraron al suelo al legislador del PAN; por esta situación Mónica Fernández tuvo que ponerse de pie y leer de forma apresurada la toma de protesta, incluso por los gritos la voz de Rosario Piedra fue opacada al momento de decir “sí, protesto”.

Posteriormente, los gritos de los senadores del PAN fueron acallados por los de Morena y otros partidos e invitados de Piedra Ibarra, quienes comenzaron a gritar diversas consignas, como “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por un gobierno obrero, campesino y popular” y “sí se pudo, sí se pudo”.

Tras la toma de protesta terminaron más de seis horas de sesión en el Senado, en donde se había propuesta votar de nuevo ante las dudas generadas en la votación del 8 de noviembre pasado.

“Mi elección a esta presidencia de la CNDH es legítima, quiero agradecer a todos los senadores de Morena, a las otras bancadas que me favorecieron con su voto, resistieron una jornada muy larga, no cayeron en provocaciones de violencia, no sólo contra mí, sino contra mis invitados y familiares de desaparecidos”, dijo Rosario Piedra.