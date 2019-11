Evo Morales se incorpora al Grupo de Puebla

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, junto a su ex vicepresidente Álvaro García Linera, se sumaron al Grupo de Puebla, movimiento internacional que reúne a líderes políticos de centro izquierda de América Latina y Europa, de 12 naciones. Así fue oficializado este miércoles, tras arribar a México, donde recibieron asilo político.

Ambas incorporaciones se suman a la del ex presidente de Panamá, Martín Torrijos y de la ex candidata presidencial de Perú, Verónika Mendoza.

De esta manera, con la llegada de Morales y Torrijos, la agrupación ya suma diez ex presidentes entre sus filas. Los últimos en unirse fueron los ex jefes de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y su par por Uruguay, Pepe Mujica.

Junto a ellos, también participan el ex mandatario de Paraguay, Fernando Lugo; y los ex presidentes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y España, Ernesto Samper, Leonel Fernández, Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero, respectivamente.

Ahora, el movimiento ya suma 36 líderes progresistas de América Latina y Europa, quienes coincidirán en 2020, en un tercer encuentro internacional, tal como fue anunciado el pasado fin de semana, durante la segunda versión del encuentro que se llevó a cabo en Buenos Aires entre los días 8 y 10 de noviembre y que inaugurara el presidente electo de Argentina y miembro del foro, Alberto Fernández.

Candidatos y ex candidatos presidenciales en el Grupo de Puebla

En el denominado Grupo de Puebla –impulsado por el chileno Marco Enríquez-Ominami, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y el ministro brasileño Aloizio- también figuran ex candidatos a la presidencia: Fernando Haddad por Brasil; Cuauhtémoc Cárdenas por México y Fundador del PRD; Clara López Obregón, ex Candidata Presidencial de Colombia y ex Ministra del Trabajo; Verónika Mendoza, ex candidata por Perú, y Enríquez-Ominami, ex candidato Presidencial de Chile. También está entre las filas, el actual candidato presidencial por Uruguay Daniel Martínez.

Además, integran la lista Julián Andrés Domínguez, ex Diputado y ex Ministro, Argentina; Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de Puebla, México; Guillaume Long, ex Canciller de Ecuador; Esperanza Martínez, ex Ministra de Salud y actual Senadora de Paraguay; Aloizio Mercadante Oliva, ex ministro de Educación y ex Jefe Gabinete Presidencial de Brasil; Yeidckol Polevnsky, Presidenta de Morena de México; y Gabriela Rivadeneira, Asambleísta Nacional de Ecuador.

Asimismo, participan de la iniciativa Felipe Carlos Solá, Diputado Nacional de Argentina; Carlos Sotelo García, ex Senador de México; Jorge Enrique Taiana, ex Canciller de Argentina; Carlos Alfonso Tomada, ex Ministro del Trabajo y actual Legislador Federal de Argentina; Beatriz Paredes, Senadora de México; Celso Amorim, ex Canciller de Brasil; y Carol Proner, jurista de Brasil.

Por Chile, en tanto, lo hacen José Miguel Insulza, ex Secretario General OEA y actual Senador; la diputada comunista Karol Cariola; Camilo Lagos, Presidente Partido Progresista del país; el senador Alejandro Navarro; y Carlos Ominami, ex Ministro de Economía y ex Senador.

