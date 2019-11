‘Vamos requetebién’, considera AMLO que habrá buenos resultados del Buen Fin

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el Buen Fin es un programa importante para la economía interna de México y dijo estar seguro que dejará buenos resultados la novena edición.

“Existe este programa del Buen Fin, va a iniciar este próximo fin de semana y queremos que se conozca […] lo importante es que este program continua y estoy seguro que va a tener buenos resultados”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que la Procuraduría Federal del Consumidor estará dando atención especial este fin de semana para que los consumidores no vayan a ser estafados y prometió reconocer a los comerciantes que cumplan realmente con las ofertas prometidas.

“Hay un acuerdo con la Concanaco, va a haber una especie de inspección ‘el quien es quien en los precios’ y aquí vamos a reconocer a los que cumplan que realmente bajen los precios, vamos a destacar la labor de comerciantes responsables”, acotó.

En esta línea, dijo que el procurador Ricardo Sheffield Padilla daría un informe al terminar El Buen Fin; sin embargo, dijo confiar en los comerciantes.

“Partimos de la confianza a comerciantes de México, no queremos ver en cada comerciante un delincuente en potencia, eso no, el comercio es un noble oficio, una noble actividad. Muchos de nosotros venimos de actividad comercial”.

‘Vamos requetebién’

En materia económica, el mandatario dijo que, en general, va muy bien y explicó que se han impulsado cinco acciones para fortalecer la economía nacional: apoyar la economía popular, fortalecer el mercado interno, impulsar proyectos regionales, promover la inversión del sector privado y fomentar la inversión extranjera.

“Vamos bien en general, muy bien, requetebién”, dijo al destacar que el Seguro Social recién dio a conocer que sigue creciendo el empleo y la inversión extranjera también va en aumento.

“Esto es importante porque aunque nosotros no hablamos mucho de factores externos -porque antes se utilizaba eso para excusarse que no había crecimiento en el país o lo que pasaba era por factores externos- sin duda influye, pero a pesar del entorno internacional que no es favorable porque está disminuyendo la inversión en todo el mundo […] a pesar de eso, resulta que México tiene crecimiento de inversión extranjera”, aseveró.