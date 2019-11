Tiroteo en secundaria de California deja al menos 5 heridos

Al menos cinco personas fueron baleadas durante el tiroteo en una escuela secundaria en Santa Clarita, California, informan medios locales en Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Los Angeles informó que el sospechoso se encuentra prófugo y que la escena continúa "activa"."Aproximadamente 5 víctimas reciben tratamiento. Padres, los policías están en escena protegiendo a sus hijos en todas partes", tuitearon las autoridades.

This is still a very active situation. Reports of approximately 5 victims being treated. Parents, deputies are on scene everywhere protecting your children.

— SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019