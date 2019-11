Efectivo y centros comerciales, favoritos de mexicanos durante Buen Fin

Pagos en efectivo y compras en centros comerciales son los principales focos de atención para los mexicanos durante la campaña de ofertas, promociones y descuentos del Buen Fin 2019, reveló la plataforma de catálogos Ofertia.

Precisó que 51% de los compradores de nuestro país prefiere pagar en efectivo. Ello, a pesar de que alrededor de 70% de los trabajadores no recibió –por adelantado– su aguinaldo en la primera quincena de noviembre.

Indicó que sólo una tercera parte de los consumidores –33% del total– planea utilizar su tarjeta de crédito; mientras que 15% pagará a través de un plástico de débito y sólo 1% recurrirá a sistemas como Paypal.

A través de un informe especial, Ofertia refirió que casi tres cuartas partes de los consumidores mexicanos –72%– busca o prefiere adquirir productos y servicios en las tiendas físicas o tradicionales.

Indicó que sólo 4% de la población asegura que sus compras del Buen Fin serán a través de portales o servicios on-line; en tanto que 24% combina las operaciones en línea y las visitas personales a las tiendas o proveedores.

En línea con estos últimos indicadores, apuntó la plataforma de catálogos de consumo, hasta 71% de los adultos y jóvenes mexicanos ya acudió o acudirá a los centros comerciales; para aprovechar las rebajas y ofertas del Buen Fin.

En cambio, destacó que apenas 16% de los compradores acuden a los supermercados; y un mínimo de 13% busca las ofertas de la temporada en las tiendas locales o más cercas a su comunidad.

Alta participación en el Buen Fin

Cuartoscuro

Al referirse al interés y grado de participación de los mexicanos, el reporte reveló que 74% están comprarán algún producto o contratarán ciertos servicios durante los cuatro días de ofertas del Buen Fin; contra 26% que no consumirán nada.

Preció que, entre quienes no harán ninguna adquisición, 33% se abstiene porque cree que las ofertas no son atractivas; y a 30% le parece que es incómodo visitar las tiendas en esta temporada porque hay mucha gente.

Mientras que 24% de las personas asegura que no tiene ninguna necesidad de comprar; 9% “no se lo puede permitir”, porque tiene otras prioridades o no quiere endeudarse; y finalmente, 4% “da otras razones no desglosadas”.

Tamaño de los gastos

Ofertia indicó que, a pesar de que la mayoría de los trabajadores no recibieron su aguinaldo por adelantado, el tamaño del gasto durante el llamado fin de semana más barato va desde unos cientos de pesos, hasta más de cinco mil pesos.

Al desglosar los montos de consumo planeados, preciso que:

39% de los mexicanos gastará un máximo de dos mil 500 pesos .

25% destinará entre dos mil 501 y cuatro mil 500 pesos.

11% desembolsará un máximo cinco mil 500 pesos.

25% gastará más de cinco mil 500 pesos.

Productos más buscados del Buen Fin

Cuartoscuro

Al referirse a los artículos de mayor demanda para la novena edición del Buen Fin, la plataforma indicó que:

24% de las ventas corresponden a ropa y calzado.

21% a electrónica.

18% a electrodomésticos.

17% a muebles,.

8% a juguetes.

4% a viajes.

4% a automóviles.

3% a artículos deportivos.

Motivos para participar en el Buen Fin

42% de los mexicanos compran porque necesitan algún producto.

19% van directo a la caza de las mejores ofertas.

17% aprovechan para hacer las compras navideñas.

13% consideran que los descuentos en tecnología son muy buenos, por lo que aprovechan.

9% hacen una adquisición para una ocasión especial.

TAMBIÉN PUEDES LEER