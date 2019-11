¿Cuál es el presupuesto ideal para comprar?

Con motivo del Buen Fin y las ofertas que se pueden encontrar es probable que se gaste más de lo que uno puede pagar, es común que se abuse del crédito de la tarjeta sin analizar si se tiene los recursos suficientes para saldar esas deudas dentro del plazo establecido, por eso es necesario que se tenga un presupuesto ideal para que las deudas no ‘consuma’ al comprador y acaben con su tranquilidad.

Las dificultades para llegar a fin de mes no es exclusivo de algún sector económico de la población, esto se debe a la falta de disciplina para no gastar más de lo que se tiene, de no considerar gastos prioritarios, desembolsar dinero en cosas innecesarias, por estas situaciones es necesario establecer un presupuesto para adquirir algún bien que se necesite, así como darse gusto con algún dispositivo electrónico, unas vacaciones o renovar el guardarropa.

Aunque pudiera parecer que su elaboración es complicada y que al hacerlo es necesario privarse de ciertas cosas, incluso de las indispensables; realizar el presupuesto permitirá a las personas sacar el mayor provecho de su dinero, ya que se detecta en qué se va el dinero, se da prioridad a ciertos gastos, se reducen las deudas, también se puede hacer un fondo para emergencias, entre otras cosas.

Lo primero que se necesita hacer es identificar los ingresos y los gastos, se tiene que tener claro cuánto dinero se percibe, ya sea quincenal o mensualmente por salario, ingresos extra en caso que se tengan, si se recibe apoyo de programas sociales, entre otros.

Después de esto, se tienen que saber en qué se gasta el dinero, desde los pagos de la vivienda, el automóvil, hasta los gastos diarios por mínimos que sean, además de contemplar algunos ocasionales, como regalos de navidad, cumpleaños o algún paseo de fin de semana.

Al hacer esta comparación se tiene claro con cuántos recursos libres se tiene cada mes, lo aconsejable es que los gastos no superen 90% de los ingresos, ya que el 10% restante es lo que se puede destinar para el fondo de emergencias, ahorrar para hacer una compra importante, incluso como ‘colchón’ para garantizar el pago de dudas a los meses que se establecieron en la compra.

Además es importante que se identifiquen los gastos discrecionales, también conocidos como ‘hormiga’, ya que se pueden eliminar sin que afecten nuestra vida cotidiana, como comprar café diario, las cervezas cada fin de semana, el uso de transporte por medio de aplicaciones en lugar del transporte público, entre otros. Con la elaboración del presupuesto se permite a las personas gastar de manera consciente, después tener claro de cuánto son sus ingresos y gastos, es necesario también comprar los precios que se ofrecen en el mercado, buscar si existen promociones, meses sin intereses, la calidad de los productos, entre otros factores para hacer la mejor compra posible y no abusar de nuestros recursos.

