Vigilan más de 10 mil policías la CDMX durante este Buen Fin

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que 10 mil 716 policías, apoyados con 776 vehículos y un helicóptero, se encargarán de la seguridad de los capitalinos durante este Buen Fin 2019.

Los policías se desplegarán en las inmediaciones de las zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, bancos, cajeros automáticos, y también en los 45 Centros de Transferencia Modal (Cetram), así como en los corredores gastronómicos y turísticos del Centro Histórico y de las 16 alcaldías, para brindar apoyo a consumidores y establecimientos ante la comisión de algún delito.

Recomendaciones

Para mayor seguridad de los posibles compradores, la dependencia capitalina recomendó: utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras, nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar delitos como clonación o robo de datos, no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir sólo a retirar dinero. También se solicitó no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

De igual forma, exhortó a los automovilistas a no estacionarse en doble fila, atender las indicaciones de tránsito, respetar los accesos vehiculares y peatonales, mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados.

Por último, recordó a la ciudadanía que si es víctima de algún delito durante este Buen Fin, acuda a presentar su denuncia ante cualquier agente del Ministerio Público y, en caso de detectar algún anuncio sospechoso, contacte a la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva, a través del correo electrónico [email protected].

Piden vigilancia

Al respecto, el diputado José Luis Rodríguez llamó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a realizar verificaciones en centros comerciales y plazas de la Ciudad de México, con el objeto de vigilar que se respeten los precios y evitar la simulación de ofertas durante este Buen Fin.

Asimismo, llamó a esta institución a difundir en redes sociales y diversos medios de comunicación las recomendaciones de seguridad en compras a través del comercio vía internet.

“Este año nuevamente el gobierno y la iniciativa privada se solidarizan para realizar el denominado Buen Fin del 15 al 18 de noviembre. Sin embargo, derivado de las múltiples denuncias ante la Profeco por alteraciones de precios y simulación de ofertas por parte de algunos establecimientos, en el 2017 y 2018 se realizaron diversos operativos para verificar los precios de los productos, que se respeten las promociones ofertadas y que los comercios tengan en existencia los productos, por lo que estas acciones deben repetirse durante esta edición del Buen Fin”, indicó el legislador de Morena.

