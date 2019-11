Sin rastro, expedientes de 68 niños abandonados en CDMX

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) rescató de las calles a 76 menores de edad que fueron abandonados de 2014 a julio de 2019; sin embargo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) solamente canalizó a ocho niños a casas hogar.

De acuerdo con documentos obtenidos por Publimetro vía Ley General de Transparencia, el DIF-CDMX sólo cuenta con registros de recién nacidos y menores de edad que fueron abandonados y que estuvieron a su cargo los últimos dos años, por lo que se desconoce el paradero, así como condición física, mental y jurídica de, al menos, 68 niños y niñas.

En entrevista con este diario, la titular del DIF local, Esthela Damián Peralta, aceptó que recibió la institución con varias irregularidades como ésta, la cual vulnera la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, y responsabilizó al ex titular, Gamaliel Martínez Pacheco, y a la ex procuradora de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Mónica Ávila Torres, de no registrar esta información.

“No cumplió con sus obligaciones quien estaba como procuradora y titular de la dependencia; me parece que tenían diferentes prioridades. Desde que llegamos nos hemos enfocado en cambiar la dinámica con la que se trabajaba. El Órgano Interno de Control ya tiene conocimiento de las irregularidades que encontramos, por lo que será éste quien tome la decisión de iniciar investigaciones, auditorías o el fincamiento de responsabilidades”, precisó la funcionaria.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia –a la cual el pleno del Instituto de Transparencia de la capital (Info-CDMX) ordenó dar a conocer el censo de los niños rescatados luego de que, en junio pasado, se negó a dar esta información a Publimetro– 76 menores fueron rescatados, de los cuales 34 son recién nacidos y 42 menores de edad. En tanto, las demarcaciones con más casos son Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc.

“No todos los casos son de abandono”

Esthela Damián aseguró que varios de los casos de los 76 menores de edad que rescató la Procuraduría General de Justicia “no son de abandono necesariamente”, pues existen casos que son por extravío o porque los menores tienen diferencias con sus padres y salen a las calles, pero posteriormente deciden volver con su familia. Por esto, aseguró, la cifra puede variar mucho.

“Esta administración ha sido muy responsable para generar estadísticas. La pasada no hizo esta numeralia ni tampoco de los casos de niños que fueron víctimas de violencia. Esto vulnera la Ley General de Niños porque estamos obligados a tener la data. Los niños no son expedientes, son seres humanos a los que estamos obligados a proteger. Es reprobable que no se generaran registros”, indicó.

En tanto, la procuradora de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, Lizzeth del Carmen Hernández Navarro, aseguró que actualmente se lleva a cabo un trabajo para ubicar a estos niños con el fin de saber quiénes son, dónde están y cuál es su situación; sin embargo, recalcó que “nunca van a cuadrar las cifras” de los menores que fueron rescatados por elementos de seguridad con los que fueron canalizados al DIF.

“Hay que considerar que la Procuraduría de Protección de la capital se crea en 2016, pero eso no implica dejar la obligación de llevar un registro puntual de cada niño. La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes es la encargada de abrir investigaciones y determinar si los menores irán al Centro de Estancia Transitoria de la PGJ. Posteriormente nos reportan si nos dan las obligaciones de acompañar de forma coadyuvante y jurídica al menor”, puntualizó Hernández Navarro.

Acusan patrón de desaparición

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, calificó la situación de “alarmante”, debido a que “hay un patrón de desaparición”, y aseguró que cada extravío de un niño es un crimen de lesa humanidad.

“Desde hace tiempo venimos cuestionando sobre este tema a los gobiernos en turno, los cuales usan las cifras como un cálculo político; incluso, actualmente se iniciaron carpetas de investigación contra ex funcionarios por alterar los datos criminales; claramente quieren evitar que aparezcan registros que revelen la grave situación”, indicó.

Pérez García aseguró que los delitos de los que pueden ser víctimas los menores de edad pueden variar de acuerdo a su edad; por ejemplo, niños de cero a seis años muchas veces son adoptados de forma ilegal; mujeres adolescentes tienen la tendencia de ser explotadas sexualmente, mientras que varones son reclutados por grupos criminales o los hacen adictos a sustancias ilegales.

El director de la asociación El Caracol, Luis Enrique Hernández, quien trabaja con personas de la calle, indicó que los niños que son encontrados muchas veces están en shock y no recuerdan ni sus datos de identidad, lo que hace difícil la recolección de información. Además afirmó que abandonan sus hogares principalmente por la violencia que viven en sus casas.

“Estamos hablando de situaciones de violencia extrema. Cuando un niño sale a la calle es porque busca estar en un espacio no violento. Hay otros perfiles de adolescentes, de entre 10 y 14 años, que se van incorporando gradualmente a la calle pero no sólo por violencia, sino porque trabajan ahí y van conociendo grupos y hacen amigos”, señaló.

Hernández recordó el caso de un menor de edad que fue institucionalizado a través del Programa Hijos e Hijas de la Ciudad, dependiente del DIF; sin embargo, ese niño –que ahora tiene 16 años– se escapó del centro en el que estaba a los 11 años y “nunca lo buscaron, quedó en el limbo jurídico, pues nunca dieron cuentas a la mamá”.

