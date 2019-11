Clase política de Chile aún no cumple lo que la gente lo pide: Quique Neira

Durante su más reciente viaje a México, en el que se presentó en la Ciudad de México y en Guadalajara, Quique Neira no olvidó la compleja situación política y social que se vive en Chile, su país natal. "No han cambiado mucho las cosas desde que me vine. La situación sigue compleja, lamentablemente la clase política dice haber escuchado a la ciudadanía pero no actúan en consecuencia".

En entrevista para Publimetro, Neira hace un balance de sus presentaciones en nuestro país, el cual ha sido clave para "La vida es una canción II", su más reciente disco, el cual ya está disponible.

¿Cómo te fue en México?

– Muy bien, estuvo bien bonito. Fue un concierto masivo, con mucha gente, confirmación de que algo está pasando entre mi música y el público mexicano: Fue un concierto masivo, para miles de personas y con una respuesta del público bastante cariñosa con mis canciones. La gente esperó muchas horas para ver mis canciones y me quedo con eso.

Además hice un concierto en Guadalajara donde el Foro Independencia también se llenó. Y también hice un concierto pequeñito con otros músicos chilenos aquí en la Colonia Roma, en la Pulquería Insurgentes, donde hicimos un concierto simbólico de unidad para tirar cariño y onda respecto a la situación social que vive Chile. Fue un viaje redondo a México, muy bonito.

¿Qué esperas encontrar en Chile?

– La situación sigue compleja, lamentablemente la clase política dice haber escuchado a la ciudadanía pero no actúan en consecuencia. No dan las soluciones que la ciudadanía está pidiendo.

Las movilizaciones se mantienen y el descontento social se mantiene precisamente por eso, porque los grandes responsables de la situación que está viviendo Chile hoy en día tienen que ver con la gestión y el funcionamiento -poco comprometido y poco ético- de la clase política.

Con este descontento social y este estallido social de las últimas semanas se ha visto un mensaje claro del público a la clase política, pero la clase política aún no recoge el guante. Han hecho un par de cosas, cierto bloque político se comprometió para buscar una constitución, pero de todas maneras no lo hacen de la manera que la gente lo pide. Entonces, la situación sigue compleja.

He sido bastante participe con mis opiniones y espero poder participar más ahora que estoy más recuperado. Estuve con una lesión en un pie que me impidió participar, pero ya estoy con mi salud un poco más recuperada y, a seguir poniéndose en función de las necesidades del pueblo. Manifestándose, haciendo ver las opiniones y tratando de colaborar con mi humilde posición que es también llamar a las movilizaciones.

Bonita energía anoche en la peña “Chile no se rinde” realizada acá en ciudad de México. Artistas mexicanos y chilenos, todos unidos en amor para enviarlo a Chile en una canción.

Gracias al publico que asistió y que… https://t.co/Xd7OiypUiZ — Quique Neira (@QuiqueNeira) November 15, 2019

¿Qué te contaba la comunidad chilena en México?

– Los chilenos que están en México están con una pena muy grande. Con mucha tristeza ven lo que pasa acá. Si bien es cierto que ven con mucha alegría cómo el pueblo chileno se levanta en pro de la defensa de sus derechos legítimos, también se ha visto que el aparato estatal ha hecho cualquier cosa menos buscar el diálogo y ha reprimido con violencia brutal a miles de manifestantes.

Hay muchos muertos ya, hay muchos heridos, hay muchas personas que han sido lisiadas de su vista, producto del uso de balines de goma. Si es preocupante estando en Chile, imagínate cómo se siente estando lejos de tu tierra. Eso lo percibí con todos los chilenos que me topé acá.

¿Planeas alguna actividad o concierto llegando a Chile?

– Bueno, he estado participando de distintas actividades culturales gratuitas, es lo que más he hecho. Pero, claro, seguiré participando en la mayor cantidad de actividades culturales posibles. Tengo algunos conciertos en algunos lugares, en noviembre y diciembre en regiones de Chile. Ahí voy dándole balance a mi agenda, entre actividades culturales y conciertos más tradicionales. Vienen varias cositas en donde estaremos intentando participar en apoyo a la ciudadanía.

Agradecer a la gente por el recibimiento. Vine con mi último disco recién editado, así que me vine a México con el disco recién editado. La foto es de un concierto en México y sin duda este disco ya sea la señal de que por primera vez en mi carrera, el lanzamiento de un álbum, se vincula con el público mexicano y con el desarrollo y la implementación de una proyección más concreta de mi carrera aquí. Estoy muy contento de que eso ocurra.

