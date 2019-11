Estudiantes cierran Prepa 7 por tiempo indefinido; piden detener acoso

Las instalaciones de la Prepa 7 “Ezequiel A. Chávez” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) permanecen cerradas, luego de que estudiantes declararan paro indefinido de labores tras señalar presuntos casos de acoso y exigir la destitución de directivos.

En la entrada principal se observan algunas bancas y sillas que fueron sacadas de las aulas y muy poca presencia de estudiantes, quienes señalan que el retiro del personal y directivos comenzó después de las 15:00 horas de manera pacífica.

De acuerdo con estudiantes, el motivo principal es la negativa a aceptar la reelección de María del Carmen Rodríguez Quilantán como directora del plantel por un segundo periodo, así como casos de acoso de maestros a alumnas.

"El paro es indefinido hasta que tengamos una respuesta principalmente de la directora y ya de ahí hasta que se cumplan los otros puntos que estamos demandando”, declaró a Notimex uno de los estudiantes, quien junto a un pequeño grupo de sus compañeros pernoctaría en el lugar.

Tras recibir la cena que le brindó una compañera y sin querer revelar su nombre, se dejó ver entre las rejas de la entrada principal parar narrar que es estudiante de "sexto del área dos".

El joven aseguró que las inconformidades comenzaron el viernes pasado, cuando un grupo de alumnos intentó hablar con la directora sobre el tema de reelección, casos de acoso por parte de profesores a estudiantes y sobre la inseguridad alrededor del plantel.

“Pero ella no salió, sólo nos mandó a sus achichincles sin respuestas, entonces ahora no queremos que gane otros cuatro años como directora ni nada por el estilo, ya que no tuvo autoridad sobre nosotros, no hizo nada”, comentó el joven que se mantenía en la caseta de seguridad al interior del plantel.

A las afueras, donde apenas pasaba de manera esporádica un par de patrullas, tres estudiantes coincidieron en supuestos acosos hacia las alumnas por parte de maestros.

"La directora lo sabe y no hace nada por ayudar cuando hay esas situaciones; no hace nada por cambiar la situación, han venido a denunciar y dice que tienes que traer a tus papás, pruebas con audios o video y todo eso", dijo una joven de 17 años.

Otro punto es la inseguridad alrededor del plantel a pesar de que existen los denominados Senderos Seguros, aseguró otro de los jóvenes a las afueras del plantel ubicado en Calzada de la Viga, colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

“Aquí hay un sendero de toda la calle, de San Antonio y de Lorenzo Buturini, hasta avenida Tlalpan, casi, y de Congreso al Metro Fray Servando, pero si tú preguntas la mayoría de nosotros ha sido asaltado”.

Hasta el momento las autoridades universitarias no se han pronunciado sobre el cierre de la Escuela Nacional Preparatoria 7 de la UNAM y las demandas de los estudiantes.

