Frenan, por ahora, “Ley Trans” para que menores de edad cambien de género

La iniciativa para que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar de género en la Ciudad de México, la llamada "Ley Trans", está detenida… por ahora.

Esta iniciativa fue aprobada en comisiones la semana pasada y se pretendía subir al Pleno este martes; sin embargo, por sugerencia de la jefa de gobierno y por la protesta de padres de familia su aprobación tendrá que esperar.

Integrantes de la Iniciativa Ciudadana por la Familia y la Vida se manifestaron afuera del Congreso para pedir que esta propuesta no sea discutida fast track y que se analice de una manera científica.

Al grito de “Con los niños no”, “Derecho a la familia”, “Yo decido sobre mis hijos” y “No a la Ley Trans”, precisaron que este dictamen está lleno de contradicciones, por ejemplo, al señalar que las niñas, niños y adolescentes podrán solicitar una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, en compañía de sólo uno de los padres o tutores.

“Estas disposiciones violentan los siguientes derechos: menoscaba la patria protestad de los padres al establecer la concurrencia de alguna de las personas que ejerzan la patria protestad, atenta contra el derecho de los niños a crecer en un ambiente familiar al someterlos a la decisión de un juez, afecta el desarrollo biológico natural de un niño”, precisaron.

Y es que, esta iniciativa también plantea que un juez deberá entrevistar al menor para que éste le manifieste su voluntad libre e informada a cambiar de género.

Al respecto, el diputado local y promotor de esta iniciativa, Temístocles Villanueva, apuntó que al realizar esta entrevista se cumple con lo que marca la Asociación Americana de Pediatría sobre la edad en la que una persona define su identidad de género, que es cuando tiene la posibilidad de verbalizar y expresar quién es con nombre y género.

En este sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Mauricio Tabe, precisó que como panista está en contra de este dictamen, pero deben de escuchar todas las voces porque es su responsabilidad, aunque aclaró que velarán en esta discusión por el bien superior de la niñez.

Para la presidenta de la Asociación por las Infancias Transgénero, Tania Morales, es fantástica esta iniciativa que fue impulsada por familias con hijos trans y organizaciones nacionales e internacionales por los derechos humanos y diversidad.

Comentó a Publimetro que los niños trans se enfrentan a mucha discriminación en todos lados. Para empezar, dijo, tienen que lograr hacer entender a sus familias acerca de su vivencia, luego dar explicaciones a todo el mundo, a veces son rechazados del sistema educativo o acaban abandonándolo por no tener documentos de identidad que los respalden.

“La única persona capaz de identificarse en un género es la propia persona. Creo que hay que darles herramientas a niñas, niños y adolescentes para saber que hay niñas con vulva y con pene y niños con vulva y pene también. Eso no modifica a nadie que no sea trans, le ayuda a quienes lo son a saber expresarlo, y a quienes no son a saber que son parte de la realidad y tienen derecho a ser incluidos”, puntualizó.

¿Qué dice la Ley Trans?

Las niñas, niños y adolescentes podrán solicitar una nueva acta de nacimiento para cambiar su nombre y género

Deberá ir en compañía de por lo menos alguna de los padres o tutores

El Juez entrevistará el menor para que manifieste su voluntad libre e informada de cambiar de género

La entrevista deberá desarrollarse en un lugar que no represente un ambiente

