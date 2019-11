Áñez convocará a elecciones en Bolivia; Evo piensa en regresar

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, anunció este miércoles que en las próximas horas tiene previsto convocar por decreto elecciones si no logra un acuerdo con el Parlamento, donde tiene mayoría el partido de Evo Morales; quien dice aún ser el presidente del país.

"Si Dios lo permite, en horas de la mañana vamos a lanzar la convocatoria a elecciones como todo el país lo está demandando", dijo Áñez a los medios en La Paz a las puertas del Parlamento.

Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evaliz Morales, para que reciba asilo en México, bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre. Somos un gobierno que busca pacificar nuestra nación. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 20, 2019

Su Gobierno interino agotará "todas las instancias", pero "si la Asamblea no permite que lo hagamos de esa manera legal, pues buscaremos otro mecanismo", sentenció Añez.

La presidenta provisional indicó que "primero vamos a estar con lo más apegado a la Constitución, hemos elaborado un proyecto base".

No existe una crisis similar en la historia de Bolivia

La convocatoria de elecciones en Bolivia pasa porque la Asamblea Legislativa, en la que tiene mayoría de dos tercios el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, nombre un nuevo órgano electoral, que tiene que llamar a una nueva cita con las urnas.

No obstante, existe el precedente en una crisis similar en 2005 con Eduardo Rodríguez Veltzé de presidente en que los comicios fueron convocados por decreto, una vía que podría utilizar Áñez.

El decreto que tiene preparado el Gobierno interino de Bolivia "probablemente pueda ser corregido, consensuado o enriquecido por todos los sectores que están involucrados en la lógica de pacificar al país".

El conflicto en Bolivia desde los fallidos comicios del pasado 20 de octubre deja al menos 27 muertos y más de 700 heridos en actos violentos, según datos oficiales.

Evo se dice aún presidente de Bolivia

En conferencia de prensa desde México, el ex presidente Morales dijo aún estar al frente del país, pues, aunque presentó su renuncia, ésta no ha sido aceptada por el órgano legislativo boliviano.

"Si la Asamblea no ha rechazado mi renuncia, sigo siendo presidente. Y además de eso, soy presidente electo que ha ganado la primera vuelta. Y no tengo que ocultar eso. Ahora, si no quieren que sea candidato, no hay ningún problema", aseguró Morales, quien dijo poder aportar a la pacificación de Bolivia. "El retorno no es solamente una cuestión personal, es una cuestión de pacificación".

Evo, quien está en asilo político en México, exigió diálogo a organismos internacionales para poder pacificar Bolivia. Además, se dijo decepcionado de las Fuerzas Armadas de su país, pues nunca pensó que reprimirían al pueblo.

Además, ofreció no presentarse a las elecciones presidenciales si le permiten regresar a Bolivia y terminar su mandato, el cual concluye en enero de 2020.

En Publimetro TV

Bolivia: reportan 6 muertos tras operativo militar en planta de hidrocarburos de Senkata